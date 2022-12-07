Icon

سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة Icon السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال Icon بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين Icon الرئيس الصيني يصل الرياض.. وفيصل بن بندر في مقدمة مستقبليه Icon أمطار وسحب رعدية وبرد وسيول على 6 مناطق Icon ترقب وثقة وتفاؤل قبل إقرار موازنة السعودية 2023 Icon رصد 12 حالة عبث في فئة فردي دق لون المجاهيم بمهرجان الإبل Icon توقعات بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الصباح Icon تدشين المصحف المرتل لـ السديس غرة رمضان Icon منتخب المغرب لربع نهائي كأس العالم في قطر Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
ابتداءً من يوم الأحد وحتى الخميس

قهوة سعودية وتمور في افتتاح حي البجيري بالدرعية

2022-12-07 الساعة 10:07
قهوة سعودية وتمور في افتتاح حي البجيري بالدرعية
المواطن - واس

مواضيع ذات علاقة

أعلنت هيئة فنون الطهي، اليوم الأربعاء، عن مشاركة مبادرة “عام القهوة السعودية 2022” في حي البجيري التاريخي بالدرعية، وذلك بالتعاون مع هيئة تطوير بوابة الدرعية، وتزامناً مع افتتاح الحيّ بحلته الجديدة للزوّار ابتداءً من يوم الأحد وحتى الخميس 8 ديسمبر، وتتمثل المشاركة في ركنٍ خاص بالمبادرة مستوحى تصميمه من نمط العمارة النجدية المستخدمة في حي البجيري؛ ليقدم لزوّاره القهوة السعودية، وتعريفاً موسعاً عنها بوصفها رمزاً ثقافياً سعودياً مرتبطاً بقيم الكرم والضيافة في المملكة.

5 أنواع

ويقدم ركن مبادرة عام القهوة السعودية في حي البجيري، خمسة أنواع من القهوة السعودية، وهي: قهوة المنطقة الوسطى، والمنطقة الشمالية، والمنطقة الجنوبية، والمنطقة الغربية، والمنطقة الشرقية، إضافةً إلى تقديم أصناف منوعة من التمور بحسب كل منطقة؛ لتعريف الزوّار والسيّاح على القهوة السعودية وتنوع طرق إعدادها، وما تتميز به من وفرةٍ في التنوع الغذائي المرتبط بها، خاصة التمور ومشتقاتها، إلى جانب العادات والتقاليد التي ارتبطت بكرم الضيافة لدى المجتمع السعودي.

قد يهمّك أيضاً
Img

بالفيديو.. رهف القحطاني مذيعة في الصياهد

Img

أمير الرياض يسلّم مفاتيح الوحدات السكنية للمستفيدين بحي نمار

مبادرة عام القهوة

وتأتي هذه المشاركة ضمن أنشطة وبرامج مبادرة عام القهوة السعودية 2022 التي أطلقتها وزارة الثقافة مطلع العام الحالي بدعمٍ من برنامج جودة الحياة “أحد برامج تحقيق رؤية المملكة 2030″، والتي تنظمها هيئة فنون الطهي بالتشارك مع المنظمات الحكومية والخاصة وغير الربحية؛ لتسليط الضوء على واحد من رموز الثقافة السعودية الذي ارتبط ارتباطاً وثيقاً بالمجتمع السعودي بمختلف شرائحه.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه
السعودية اليوم

السديس وأئمة الحرمين يهنئون الحذيفي لشفائه

السعودية اليوم
وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون
حصاد اليوم

وظائف بـ مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون

حصاد اليوم
الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد
العالم

الرسائل المفخخة تصل السفارة الأمريكية في مدريد

العالم
قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...
السعودية اليوم

قمر وإجازة.. ما لك عذر علشان ما...

السعودية اليوم
موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022
الرياضة

موعد 4 مباريات اليوم بمونديال 2022

الرياضة
وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة
حصاد اليوم

وزير الرياضة يزور البيت السعودي بالدوحة

حصاد اليوم
جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله
آخر الاخبار

جمهور الاتحاد يهنئ عبدالرزاق حمدالله

آخر الاخبار
محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...
كأس العالم

محمد العويس بطل لا يُنسى في ليلة...

كأس العالم