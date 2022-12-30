قوات أمن المنشآت تستعرض أحدث الآليات والأجهزة في مهرجان الإبل

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شاركت قوات حرس الحدود بمعرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل، حيث استعرضت قوات أمن المنشآت أحدث الأجهزة والآليات خلال المشاركة.
🎥 | #قوات_أمن_المنشآت تستعرض أحدث الآليات والأجهزة في حماية المنشآت لزوار معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل. pic.twitter.com/QUoJoX8j5Tقد يهمّك أيضاً
— قوات أمن المنشآت (@SaudiFSF) December 29, 2022
ونشر حساب حرس الحدود لقطات توثق تفاعل منسوبي قوات أمن المنشآت مع الزائرين داخل المعرض.
من جانب آخر، استعرضت قوات أمن المنشآت أحدث الآليات والأجهزة في حماية المنشآت لزوار معرض وزارة الداخلية في مهرجان الملك عبدالعزيز للإبل.
وتشارك وزارة الداخلية بمختلف القطاعات الأمنية في معرض متكامل بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل 7.
وكان متحدث وزارة الداخلية قد استعرض في مقطع فيديو نشره عبر موقع تويتر من خلال صفحة نادي الإبل، خدمات المعرض المختلفة، حيث أكد أنه معرض متكامل يحتوي على عدة أركان تستعرض من خلالها وزارة الداخلية أهم الحلول الرقمية العصرية، التي تتيح لتلك القطاعات إنهاء أعمالها بكل يسر.
وتابع: المديرية العامة للجوزات أحد القطاعات المشاركة أيضًا، حيث تستعرض شاشة نقل مباشر من جميع مناطقها الدولية، مشيرًا إلى أن هذه الشاشة تتوفر لدى قادة القطاع لسرعة التدخل وإنهاء أي صراعات في حينها.