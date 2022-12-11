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قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية

2022-12-11 الساعة 9:38
قوات الأمن الخاصة تعلن نتائج القبول المبدئي للوظائف العسكرية
المواطن - فريق التحرير

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أعلنت قوات الأمن الخاصة عن نتائج القبول المبدئي للمتقدمين على الوظائف العسكرية برتبة (جندي أمن)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة الاستعلام الموضحة أدناه.

المستندات المطلوبة:

– المستندات الموضح أدناه مرتبة على النحو التالي:

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1- نسخة مطبوعة من نموذج طلب التقديم عبر بوابة التوظيف محدد فيه موعد الكشف.

2- نسخة من الشهادة الدراسية المطلوبة للوظيفة مصدقه من الجهة الصادرة منها والدورات الحاصل عليها.

3- نسخة من نتيجة اختبار القدرات.

4- نسخة من نتيجة الاختبار التحصيلي.

5- نسخة من بطاقة الهوية الوطنية الجديدة مع الأساس للمطابقة على أن تكون واضحة المعالم وفي حال فقدانها إحضار بلاغ من أبشر بذلك.

6- نسخة من (دفتر العائلة ) لوالد المتقدم  مع الأساس للمطابقة مع ضرورة وجود اسم الأم.

7- يجب إحضار برنت من الأحوال المدنية في حال عدم وجود اسم الأم في دفتر العائلة.

8- عدد (6) صور ملونه حديثه مقاس (4×6) مكشوف الرأس.

تعليمات لجنة القبول للكشف الطبي المبدئي والمقابلة الشخصية:
1- حلاقة شعر الرأس  رقم 3.
2- الحضور بالزي الرياضي ( بدون جزمه رياضيه) لقياس الطول بشكل دقيق.
3- الحضور الساعة السادسة والنصف صباحاً في موعد الكشف الطبي المبدئي المحدد لكل مجموعة وذلك أمام البوابة الشرقية لمقر قوات الأمن الخاصة بطريق القصيم شمال مدينة الرياض.
4- يمنع منع باتاً الدخول بالجوالات  لمقر قوات الأمن الخاصة.

ملاحظة:

– على جميع المعلن عن أسمائهم في الفرز المبدئي الالتزام بمواعيد استكمال مراحل القبول المحددة لهم مع ضرورة إحضار (ملف أخضر علاقي).
– كما تنوه لجنة القبول انه سيتم استبعاد أي متقدم لم يحضر كامل المستندات المطلوبة أو لم يلتزم بالتعليمات أعلاه.

طريقة الاستعلام

وأشارت قوات الأمن الخاصة إلى أنه يمكن الاستعلام عن النتائج من خلال الرابط التالي (اضغط هنا)

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