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الحصول على الوصفات الطبية الصحيحة أمر بالغ الأهمية

قوقل تعلن عن خاصية جديدة لترجمة خط الأطباء

2022-12-19 الساعة 3:42
قوقل تعلن عن خاصية جديدة لترجمة خط الأطباء
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أعلنت قوقل أنها تعمل على أداة يمكنها فك وترجمة خط الأطباء الذي يعتبر من أكثر الخطوط التي يصعب قراءتها حتى أن الأمر باتت مصدرًا للمزاح.

قوقل تعلن عن خاصية جديدة لترجمة خط الأطباء

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ومع ذلك فإنه بالنسبة للمرضى والصيادلة، فإن الحصول على الوصفات الطبية الصحيحة أمر بالغ الأهمية، ومن هنا وضعت قوقل ذلك في الاعتبار.

وتعمل Google على تطوير أداة قادرة على فك رموز خط الطبيب الذي يصعب قراءته، مما يجعل المهمة أسهل بكثير للصيادلة الذين يحتاجون إلى ملء الوصفات الطبية.

كيفية عمل ميزة قوقل الجديدة

وبحسب موقع TechCrunch التكنولوجي فقد أصدرت قوقل هذا الإعلان في مؤتمر سنوي في الهند في وقت سابق من اليوم، وليس من الواضح متى ستكون هذه الميزة متاحة للجمهور، ولكن يُقال إنها ستطرح عبر خاصية Google Lens.

سيسمح ذلك للمستخدمين بالتقاط صور للوصفات المذكورة أو تحميل صورة من مكتبة الهاتف ليتم فك شفرة الخط، وستكون العدسات قادرة على اكتشاف الأدوية المذكورة.

أين يتم طرح الميزة؟

من غير الواضح أين سيتم طرح هذه الميزة، لكن تشير التكهنات إلى أن الهند ستكون على الأرجح المنطقة الرئيسية الأولى، خاصة وأن Google ذكرت أن لديها أكبر عدد من مستخدمي Lens في جميع أنحاء العالم.

وغالبًا ما تتجه الشركات التكنولوجية مثل واتساب التابع لشركة ميتا، وقوقل إلى طرح مميزاتهم التجريبية الأول في الهند أولًا؛ نظرًا للعدد الهائل من الأشخاص الذين يمتلكون هاتفًا ذكيًا.

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