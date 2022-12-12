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اتهمهم بإفراغ خزائن الدولة

قيس سعيد للإخوان: لا وطن يهمكم

2022-12-12 الساعة 11:27
قيس سعيد للإخوان: لا وطن يهمكم
المواطن - فريق التحرير

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قال الرئيس التونسي قيس سعيد إن الذين يلتقون اليوم تحت غطاء ما يسمى بالمعارضة بعد أن كانوا في الظاهر خصماء في الأعوام الماضية يحتجون على مدارج المسارح السياسية، لا هم لهم سوى السلطة.

السعي للسلطة

وجاء ذلك خلال جولة للرئيس التونسي مساء أمس الأحد في بعض الأحياء بمنطقة المنيهلة أحد أكبر المناطق الشعبية بالعاصمة، حيث اجتمع مع عدد من التونسيين واستمع إلى شواغلهم.

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وأضاف سعيد: كلما مر يوم إلا وأظهروا أن لا همّ لهم سوى السلطة ولا تعنيهم كما لم تكن تعنيهم المطالب الحقيقية للشعب التونسي، بل لم يقوموا في السابق إلا بإفراغ خزائن الدولة إلى جانب تحالفاتهم المعروفة مع الخارج فلا وطن يهمّهم ولا سيادة تعنيهم.

جولة سعيد

وتفقد الرئيس التونسي، خلال جولته، الأوضاع التي يعيشها السكان في هذه المناطق والتي لا تختلف عن تلك التي يعيشها الكثيرون في كل أنحاء البلاد في ظل أزمة اقتصادية تتنامى.

وأكد سعيد أن القضية الرئيسية للتونسيين هي قضية اقتصادية واجتماعية بالأساس، وأن الذوات البشرية ليست مجرّد أرقام ومن حق التونسيين أن تتوفر لهم كل أسباب الحياة الكريمة.

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