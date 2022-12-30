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بعد الإعلان عن القائمة

كأس الخليج فرصة لتجهيز مواهب الأخضر

2022-12-30 الساعة 5:14
كأس الخليج فرصة لتجهيز مواهب الأخضر
المواطن - مروة نبيل

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كشف المدير الفني سعد الشهري، اليوم الجمعة، عن قائمة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، وسط تمنيات الجماهير بتألق اللاعبين وتحقيق نتائج مميزة.

قائمة الأخضر في كأس الخليج

وضمت قائمة الأخضر في كأس الخليج، 23 لاعبًا، وهم؛ نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني وريان حامد.

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كما يتواجد كلٌ من؛ قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي ومحمد مران.

الأخضر في خليجي 25
قائمة المنتخب – المصدر @SaudiNT

تجهيز اللاعبين

وتُعد بطولة كأس الخليج فرصة مميزة لتجهيز اللاعبين الشباب وغير المشاركين بشكل أساسي مع فرقهم، من أجل منحهم فرصة للعب واكتساب خبرات دولية، خاصة أن هذه المنافسات دائمًا ما تُفرز لاعبين مميزين.

ومن جانبه، أشاد المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بقائمة الأخضر لكأس الخليج لتجهيز اللاعبين، متمنيًا التوفيق للشهري في مهمته.

كأس الخليج
كأس البطولة – المصدر @AGCFF

وقال: “يبدو أن اتحاد الكرة قرر المشاركة في كأس الخليج، بحثاً عن مزيد من المواهب الصاعدة لدعم صفوف الأخضر في الاستحقاقات المقبلة، وأسند المهمة للمدرب القدير و الكبير، سعد الشهري، الكابتن سعد اختار مجموعة جديدة للذهاب بها للبصرة، وبعين الخبير يأمل باكتشاف أكثر من نجم”.

ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في خليجي 25، بمواجهة اليمن يوم 6 يناير، على أن يخوض ثاني مواجهاته يوم 9 ضد العراق، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء عمان، يوم الخميس الموافق 12 يناير.

خليجي 25
شعار البطولة – المصدر saff

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