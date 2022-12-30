كأس الخليج فرصة لتجهيز مواهب الأخضر

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كشف المدير الفني سعد الشهري، اليوم الجمعة، عن قائمة المنتخب السعودي في بطولة كأس الخليج “خليجي 25″، وسط تمنيات الجماهير بتألق اللاعبين وتحقيق نتائج مميزة.
وضمت قائمة الأخضر في كأس الخليج، 23 لاعبًا، وهم؛ نواف العقيدي، عبدالباسط هوساوي، محمد العبسي، مدالله العليان، محمد أبو الشامات، أحمد بامسعود، حسين الصبياني، زياد الصحفي، مشعل الصبياني وريان حامد.
كما يتواجد كلٌ من؛ قاسم لاجامي، رياض شراحيلي، فيصل الغامدي، عوض الناشري، نايف مسعود، مصعب الجوير، سعد الناصر، حسين العيسى، سميحان النابت، تركي العمار، أحمد الغامدي، رائد الغامدي ومحمد مران.
وتُعد بطولة كأس الخليج فرصة مميزة لتجهيز اللاعبين الشباب وغير المشاركين بشكل أساسي مع فرقهم، من أجل منحهم فرصة للعب واكتساب خبرات دولية، خاصة أن هذه المنافسات دائمًا ما تُفرز لاعبين مميزين.
ومن جانبه، أشاد المتحدث الإعلامي السابق لنادي النصر، سعود الصرامي عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، بقائمة الأخضر لكأس الخليج لتجهيز اللاعبين، متمنيًا التوفيق للشهري في مهمته.
وقال: “يبدو أن اتحاد الكرة قرر المشاركة في كأس الخليج، بحثاً عن مزيد من المواهب الصاعدة لدعم صفوف الأخضر في الاستحقاقات المقبلة، وأسند المهمة للمدرب القدير و الكبير، سعد الشهري، الكابتن سعد اختار مجموعة جديدة للذهاب بها للبصرة، وبعين الخبير يأمل باكتشاف أكثر من نجم”.
ويفتتح المنتخب السعودي مشواره في خليجي 25، بمواجهة اليمن يوم 6 يناير، على أن يخوض ثاني مواجهاته يوم 9 ضد العراق، ويختتم مرحلة المجموعات بلقاء عمان، يوم الخميس الموافق 12 يناير.