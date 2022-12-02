كأس العالم بدأ بالوسم وينتهي في المربعانية

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قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، خبير الطقس والفلك، إنه لأول مرة يقام كأس العالم في هذه الفترة الزمانية بموسم الوسم.
لأول مرة يقام #كأس_العالم_2022 في هذه الفترة الزمانية
لأن الزمن هذا ، تكون الأجواء على بلدان الخليج هي الألطف على مستوى العالم
بدأ الكأس في الوسم وسينتهي بالنجم الثاني من المربعانية (بعد 18) يوم
pic.twitter.com/Pl7HvLYEMA
— د.خالد صالح الزعاق (@dralzaaq) December 2, 2022
وأضاف الزعاق في تغريدة عبر حسابه بموقع “تويتر” أن الأجواء في هذه الفترة الزمنية على بلدان الخليج هي الألطف على مستوى العالم، موضحًا أن كأس العالم 2022 بقطر بدأ في الوسم وسينتهي بالنجم الثاني من المربعانية، بعد 18 يومًا.
وبشأن المربعانية، لفت الزعاق خلال فقرته “تقويم” المذاعة على قناة “العربية”، إلى أن المملكة أصبحت على أعتاب هذا الموسم، وهو أشهر مواسم الشتاء، حيث يمتد لـ 40 يومًا، ويتكون من 3 نجوم وكل نجم يتكون من 13 يومًا.
وأوضح أن نصف المربعانية (20 يومًا) يكون بمثابة وسمًا من حيث التأثير والأجواء، فالأجواء معتدلة أما التأثير إذا هطل مطر خلال هذه المدة فقد ينبت ما ينبته الوسم.
وأكد أن أول المربعانية يصاحبه مطر خفيف، أما منتصفه فيكون أطول ليالي السنة، وفي آخره برد الأزيرق.