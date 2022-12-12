كأس العالم 2022 قد يحطم الرقم القياسي التهديفي

يملك كأس العالم 2022 فرصة لتحطيم الرقم القياسي لعدد الأهداف المسجلة في نسخة واحدة، حيث يتبقى 4 مباريات.

الأكثر تهديفًا

وتم تسجيل 158 هدفًا خلال 60 مباراة في مونديال قطر 2022، فيما تُعد نسختا فرنسا 1998 والبرازيل 2014 الأكثر تهديفًا، حيث تم إحراز 171 هدفًا في كل منهما.

ويتوقع أن تتجاوز النسخة الحالية من كأس العالم، المعدل التهديفي في نسخة كوريا واليابان 2002 بـ161 هدفًا، ومونديال روسيا الذي شهد تسجيل 169 هدفًا.

وانتهت 7 مباريات بالتعادل السلبي في مونديال قطر 2022، ويجب أن يتم تسجيل 3 أهداف أو أكثر قليلًا في المواجهة الواحدة بجميع المباريات المتبقية، من أجل معادلة أو تحطيم الرقم القياسي التهديفي.

هدافو كأس العالم

ويتصدر نجم منتخب فرنسا الأول لكرة القدم، كيليان مبابي قائمة هدافي مونديال قطر 2022 برصيد 5 أهداف، وبفارق هدف عن الأرجنتيني ليونيل ميسي، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

نصف النهائي

واكتمل عقد المتأهلين إلى نصف نهائي كأس العالم 2022، حيث سيُلاقي منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم نظيره الكرواتي، مساء يوم غد الثلاثاء، فيما تلعب المغرب ضد فرنسا، الأربعاء المقبل.