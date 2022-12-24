كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد فريق يريده !

وجه الإيطالي فابيو كابيلو مدرب نادي ميلان وروما الإيطاليين الأسبق، نقدًا حادًا إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

لاعب مغرور !

وتحدث كابيلو لـ صحيفة ” كوريري ديللا سيرا” الإيطالية قائلًا: ” رونالدو مغرور، انظروا إلى ما فعله بنهاية مسيرته، لا يوجد فريق راغب في ضمه، الجميع لم يفكر به”.

وأضاف كابيلو: ” ليونيل ميسي على نفس مستوى الأسطورة مارادونا، ميسي ومارادونا وبيليه قاموا بأشياء لا يُمكن تخيلها في لعبة كرة القدم”.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي فسخ العقد مع رونالدو على خلفية تصريحاته الهجومية ضد إدارة النادي وضد فكر المدرب الهولندي إريك تين هاج.