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اللاعب البرتغالي بلا ناد بعد فسخ اليونايتد عقده

كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد فريق يريده !

2022-12-24 الساعة 9:53
كابيلو يهاجم كريستيانو رونالدو: مغرور ولا يوجد فريق يريده !
المواطن - محمد سمعه

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وجه الإيطالي فابيو كابيلو مدرب نادي ميلان وروما الإيطاليين الأسبق، نقدًا حادًا إلى البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

لاعب مغرور !

وتحدث كابيلو لـ صحيفة ” كوريري ديللا سيرا” الإيطالية قائلًا: ” رونالدو مغرور، انظروا إلى ما فعله بنهاية مسيرته، لا يوجد فريق راغب في ضمه، الجميع لم يفكر به”.

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الدويش: يبون تدمير علاقة لاعبي النصر بـ كريستيانو رونالدو!

وأضاف كابيلو: ” ليونيل ميسي على نفس مستوى الأسطورة مارادونا، ميسي ومارادونا وبيليه قاموا بأشياء لا يُمكن تخيلها في لعبة كرة القدم”.

وكان مانشستر يونايتد الإنجليزي فسخ العقد مع رونالدو على خلفية تصريحاته الهجومية ضد إدارة النادي وضد فكر المدرب الهولندي إريك تين هاج.

وقالت صحيفة “ريليفو” الإسبانية: إن علاقة رونالدو مع وكيل أعماله، البرتغالي خورخي مينديز، متوترة للغاية بعد تصريحات رونالدو الإعلامية عن مانشستر يونايتد والتي أدت لفسخ عقده.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

كريستيانو رونالدو

وأضافت الصحيفة أن تلك العلاقة المتوترة قد تجعل كريستيانو رونالدو ومينديز ينفصلان مما يؤثر على انتقال النجم البرتغالي لنادي النصر خلال شهر ديسمبر الحالي.

وبحسب ما ذكرته صحيفة Marca الإسبانية فإن رونالدو سيلعب مع النصر لمدة سنتين ونصف، ثم سيعمل سفيرًا لدى النادي لمدة 4 سنوات ونصف خلال الفترة المقبلة.

وأضافت: “كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين من قائمة النصر”.

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