كازويوشي ميورا يُخطط للاحتراف في أوروبا رغم بلوغه سن الـ55!

قرر المهاجم الياباني كازويوشي ميورا أو ” الملك كازو” الاستمرار في الملاعب والاحتراف في القارة الأوروبية رغم بلوغه لـ سن الـ55.

وقالت صحيفة Nikkan Sport إن اللاعب ميورا الذي بدأ مسيرته في عام 1982، سينتقل للاحتراف في نادي أوليفرنيس الناشط في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.

وكانت عدسات الكاميرا رصدت اللاعب ميورا وهو متجه من العاصمة اليابانية طوكيو إلى البرتغال.

مسيرة كازويوشي ميورا

وكان ميورا بدأ مسيرته في عام 1982، في شيزوكا جاكوين الياباني ثم انتقل إلى نادي سانتوس البرازيلي في 1986، ثم لعب من قبل لأندية بالميراس البرازيلي وكوريتيبا البرازيلي ولعب مع نادي دينامو زغرب الكرواتي في عام 1999.

ولعب من قبل في نادي يوكوهاما إف سي الياباني من 2006 حتى العام الماضي.