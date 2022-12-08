كازويوشي ميورا يُخطط للاحتراف في أوروبا رغم بلوغه سن الـ55!

ولي العهد والرئيس الصيني يعقدان جلسة مباحثات رسمية معهد الخطوط الحديدية يفتح باب التسجيل في برنامج قائد قطار المشاعر المقدسة مراسم استقبال رسمية للرئيس الصيني في قصر اليمامة وزير المالية لـ”المواطن”: تحسن الميزانية بسبب السياسات والإصلاحات الهيكلية وارتفاع النفط ولي العهد: المواطن السعودي أعظم ما تملكه المملكة للنجاح ولي العهد يوجه الوزراء والمسؤولين بتنفيذ برامج ومشاريع تنموية واجتماعية الملك سلمان يعلن عن ميزانية 2023 بإيرادات تريليون و130 مليار ريال سلطان بن سلمان يُدشن كُتيبًا حول تجربة بنك الرياض في توظيف ذوي الإعاقة السعودية تسجل فائضًا ماليًا في 2022 بقيمة 102 مليار ريال بموافقة الملك سلمان.. مشاركة 3 أئمة في الخطابة بالحرمين الشريفين
قرر المهاجم الياباني كازويوشي ميورا أو ” الملك كازو” الاستمرار في الملاعب والاحتراف في القارة الأوروبية رغم بلوغه لـ سن الـ55.
وقالت صحيفة Nikkan Sport إن اللاعب ميورا الذي بدأ مسيرته في عام 1982، سينتقل للاحتراف في نادي أوليفرنيس الناشط في دوري الدرجة الثانية البرتغالي.
وكانت عدسات الكاميرا رصدت اللاعب ميورا وهو متجه من العاصمة اليابانية طوكيو إلى البرتغال.
وكان ميورا بدأ مسيرته في عام 1982، في شيزوكا جاكوين الياباني ثم انتقل إلى نادي سانتوس البرازيلي في 1986، ثم لعب من قبل لأندية بالميراس البرازيلي وكوريتيبا البرازيلي ولعب مع نادي دينامو زغرب الكرواتي في عام 1999.
ولعب من قبل في نادي يوكوهاما إف سي الياباني من 2006 حتى العام الماضي.