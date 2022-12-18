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قبل مباراة فرنسا والأرجنتين

كاسياس يُقدم النسخة الأصلية من كأس العالم

2022-12-18 الساعة 6:21
كاسياس يُقدم النسخة الأصلية من كأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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قدم حارس مرمى ريال مدريد وإسبانيا السابق، إيكر كاسياس النسخة الأصلية من كأس العالم قبل انطلاق المباراة النهائية.

كاسياس يُقدم النسخة الأصلية

ودخل كاسياس بصحبة الممثلة الهندية بادوكون إلى استاد لوسيل، وهما يحملان الشنطة التي تحتوي على النسخة الأصلية من كأس العالم.

كاسياس يقدم كأس العالم 1
النجم الإسباني يُقدم الكأس الأصلي

وقام كاسياس مع الممثلة الهندية بادوكون بفتح الشنطة، وإظهار النسخة الأصلية من كأس العالم وسط تفاعل كبير من الجماهير في المدرجات.

كاسياس يقدم كأس العالم 1
النجم الإسباني يُقدم الكأس الأصلي

نهائي كأس العالم

وانطلقت، قبل قليل، مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022 على استاد لوسيل، ودفع المديران الفنيان بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز.

منتخب الأرجنتين
لاعبو الأرجنتين – المصدر @Argentina

ويحلم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بحصد اللقب الغائب، حيث سبق وتوج بالبطولة في عامي 1978 و1986، فيما تأمل فرنسا في الحصول على المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2018.

منتخب فرنسا 1
لاعبو فرنسا – المصدر @FrenchTeam

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