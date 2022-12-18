كاسياس يُقدم النسخة الأصلية من كأس العالم

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قدم حارس مرمى ريال مدريد وإسبانيا السابق، إيكر كاسياس النسخة الأصلية من كأس العالم قبل انطلاق المباراة النهائية.
الإسباني إيكر كاسياس والممثلة الهندية بادوكون يقومان بتقديم النسخة الأصلية من كأس العالم قبل انطلاق نهائي مونديال #قطر2022#الأرجنتين_فرنسا | #فرنسا_الأرجنتين | #كأس_العالم_قطر2022 #FIFAWorldCup | #Qatar2022 #FRA | #ARG pic.twitter.com/lERTBSvuVyقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 18, 2022
ودخل كاسياس بصحبة الممثلة الهندية بادوكون إلى استاد لوسيل، وهما يحملان الشنطة التي تحتوي على النسخة الأصلية من كأس العالم.
وقام كاسياس مع الممثلة الهندية بادوكون بفتح الشنطة، وإظهار النسخة الأصلية من كأس العالم وسط تفاعل كبير من الجماهير في المدرجات.
وانطلقت، قبل قليل، مباراة فرنسا ضد الأرجنتين في نهائي مونديال قطر 2022 على استاد لوسيل، ودفع المديران الفنيان بالقوة الضاربة منذ البداية، أملًا في تسجيل هدف مبكر وتسهيل مهمته في الفوز.
ويحلم منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم بحصد اللقب الغائب، حيث سبق وتوج بالبطولة في عامي 1978 و1986، فيما تأمل فرنسا في الحصول على المونديال للمرة الثالثة بعد نسختي 1998 و2018.