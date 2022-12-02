كافاني يعتدي على تقنية Var بعد إقصاء أوروغواي

التقطت عدسات الكاميرا، لاعب منتخب أوروغواي، إدينسون كافاني وهو يعتدي على شاشة تقنية VAR عقب فوز منتخب بلاده على غانا وتوديع المنتخبين لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر.

وخرج كافاني من أرضية الملعب واعتدى على شاشة تقنية الفيديو أثناء توجهه لغرفة خلع الملابس في ملعب “الجنوب” في قطر.

وفي الشوط الأول، تحصل المنتخب الإفريقي على ركلة جزاء بالدقيقة الـ22 أهدرها أندري أيوا لاعب المنتخب الغاني بغرابة شديدة، ثم كشر المنتخب الأوروغوياني عن أنيابه ليضيف الهدف الأول عبر اللاعب جورجيان دي أراسكايتا في الدقيقة الـ26.

ثم عاد المنتخب الأوروغوياني وأضاف الهدف الثاني عبر اللاعب دي أراسكايتا في الدقيقة الـ32.

كافاني يعترض على تقنية الفيديو

وفي الشوط الثاني من عمر المباراة، احتج لاعبو المنتخب الأوروغوياني حيث طالبوا حكم المباراة باحتساب ركلة جزاء لمصلحة اللاعب إدينسون كافاني ولكن دون جدوى.

أوروغواي تودع مونديال قطر

ولم يفلح المنتخب الغاني في إحراز الهدف الأول في شباك منتخب أوروغواي، ليفوز المنتخب اللاتيني بثنائية دون رد ويُصبح رصيده 4 نقاط في المركز الثالث في المجموعة الثامنة، بينما تجمد رصيد المنتخب الغاني عند 3 نقاط متذيلًا المجموعة ويودعان معًا مونديال قطر.