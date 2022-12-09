كاكا: إقصاء البرازيل خيبة أمل !

عبّر النجم البرازيلي السابق كاكا عن حزنه بعد إقصاء منتخب بلاده من نهائيات كأس العالم فيفا قطر 2022 على يد المنتخب الكرواتي من دور الثمانية.

وقال كاكا المحلل في قنوات Bein Sports القطرية: “خروج مخيب من الصعب وصف شعوري، ولكن المنتخب الكرواتي كان رائعًا واستحق الفوز والتأهل”.

تيتي يُغادر منصب مدرب البرازيل

وأعلن المدرب البرازيلي تيتي رحيله عن تدريب منتخب السامبا، بعد توديع بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 من دور الثمانية أمام المنتخب الكرواتي.

وتحدث تيتي صاحب الـ61 عامًا بعد توديع مونديال قطر قائلًا: “أنا راض عن أدائي في هذه البطولة، أنا لست بوجهين أنا بوجه واحد، سأغادر المنتخب وأنا راض على ما قدمته”.

يذكر أن تيتي كان تولى تدريب المنتخب البرازيلي في عام 2016 ووصل مع السيليساو إلى ربع نهائي مونديال 2018 ثم ودع البطولة أمام بلجيكا، وفي عام 2022 ودع البطولة من دور الثمانية أمام المنتخب الكرواتي.

ويُعد الإنجاز الوحيد لـ تيتي مع راقصي السامبا هو الفوز بلقب كوبا أمريكا في عام 2019.

وتم إقصاء السيليساو من المونديال للمرة الخامسة تواليًا على يد منتخب أوروبي، بعد الخروج من دور الـ8 في مونديال 2006 على يد المنتخب الفرنسي، وتوديع دور الثمانية في مونديال 2010 على يد منتخب هولندا، وتوديع نصف نهائي مونديال 2014 على يد المنتخب الألماني، ثم توديع مونديال 2018 من دور الثمانية على يد المنتخب البلجيكي ثم الخسارة اليوم الجمعة أمام كرواتيا في دور الثمانية من مونديال قطر 2022.