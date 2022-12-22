كاكو يخطف الأنظار مع التعاون

وظائف لدى أمانة الحدود الشمالية عبر جدارات تسجيل 28 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 230 وظيفة في الشؤون الصحية بوزارة الحرس الوطني زوار البوليفارد يحتفلون باليوم الوطني البحريني إنقاذ مخالف يمني سقط في منطقة جبلية بجازان لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال
يُقدم النجم الباراغواياني أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.
وشارك كاكو في 9 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 7 أهداف، وصنع 20 فرصة.
وتألق كاكو في مباراة التعاون ضد أبها بالأمس ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك، حيث نجح في تسجيل هدفين، ولكن لم يتمكن سكري القصيم من التأهل، حيث خسر بنتيجة 4/3 في لقاء امتد للأشواط الإضافية.
وكان النجم الباراغواياني قد تعرض الموسم الماضي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وغاب لفترة طويلة، قبل أن يعود للمشاركة هذا الموسم، ليفرض نفسه على التشكيلة الأساسية ويكون من أبرز اللاعبين.
على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة بعد مرور 9 جولات.