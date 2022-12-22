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ضمن منافسات الموسم الحالي

كاكو يخطف الأنظار مع التعاون

2022-12-22 الساعة 4:01
كاكو يخطف الأنظار مع التعاون
المواطن - مروة نبيل

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يُقدم النجم الباراغواياني أليخاندرو روميرو الشهير بـ”كاكو”، مستوى مميزًا مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون ضمن منافسات الموسم الرياضي الحالي.

كاكو يتألق

وشارك كاكو في 9 مباريات مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون هذا الموسم، ونجح في تسجيل 3 أهداف وصنع 7 أهداف، وصنع 20 فرصة.

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كاكو في دوري روشن
نجم التعاون

وتألق كاكو في مباراة التعاون ضد أبها بالأمس ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من كأس الملك، حيث نجح في تسجيل هدفين، ولكن لم يتمكن سكري القصيم من التأهل، حيث خسر بنتيجة 4/3 في لقاء امتد للأشواط الإضافية.

وكان النجم الباراغواياني قد تعرض الموسم الماضي لإصابة بقطع في الرباط الصليبي، وغاب لفترة طويلة، قبل أن يعود للمشاركة هذا الموسم، ليفرض نفسه على التشكيلة الأساسية ويكون من أبرز اللاعبين.

كاكو
نجم التعاون – المصدر @kakuromero10

التعاون هذا الموسم

على الجانب الآخر، بدأ الفريق الأول لكرة القدم بنادي التعاون منافسات الموسم الرياضي الحالي بشكل مميز، حيث يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 20 نقطة بعد مرور 9 جولات.

التعاون في كأس الملك
لاعبو التعاون – المصدر @KingCupSA

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