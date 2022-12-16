كتلة باردة تستهدف شمال ووسط المملكة ليلة السبت

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تستهدف كتلة باردة المناطق الشمالية والوسطى في المملكة ليلة السبت بحسب توقعات خبير الطقس والفلك عبدالعزيز الحصيني.
وقال الحصيني إن البرودة تزداد ليلة السبت بسبب تقدم كتلة باردة تجاه المناطق الوسطى والشمالية وغرب الشرقية وشرق المناطق الغربية، مشيرًا إلى أنه من المتوقع هطول الأمطار على الصمان وشمال الشرقية خاصة المرتفعات الجبلية.
وكان المركز الوطني للأرصاد توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – بأن هناك انخفاضًا ملموسًا في درجات الحرارة على الأجزاء الشمالية والشمالية الشرقية والوسطى من المملكة.
كما توقع المركز أن يستمر توقع هطول الأمطار الرعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، قد تمتد إلى مرتفعات منطقة مكة المكرمة، ولا يستبعد هطول أمطار متفرقة على الأجزاء الشمالية من المنطقة الشرقية، بالإضافة إلى تكون الضباب خلال الليل والصباح الباكر على أجزاء من مناطق الجوف، حائل، القصيم، الحدود الشمالية وشمال المنطقة الشرقية.