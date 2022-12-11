كرة القدم تعاند 4 نجوم كبار بمونديال 2022

عاندت كرة القدم 4 من أكبر نجوم كرة القدم العربية والعالمية في كأس العالم 2022 المقامة حاليًا في قطر، رغم تألقهم اللافت للنظر وتقديمهم مستويات كبيرة من الأداء العالي وإسهاماتهم مع منتخبات بلادهم بدور كبير في فعاليات المونديال، ومن بين هؤلاء النجوم الذين ودعوا المونديال بالدموع، السعودي سالم الدوسري والبرازيلي نيمار دا سيلفا، ونجم هجوم الأوروجواي لويس سواريز والبرتغالي كريستيانو رونالدو.

دموع الدوسري

دخل اللاعب سالم الدوسري، لاعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم، في حالة بكاء شديد بعد الخسارة من منتخب المكسيك بنتيجة 2/ 1 في الجولة الثالثة من دور المجموعات والخروج من كأس العالم 2022 بقطر.

مغادرة أوروجواي

وبكى مهاجم أوروجواي لويس سواريز أمام غانا حزنًا على عدم الصعود إلى دور الـ16 من مونديال 2022، بعد مباراة منتخب بلاده أمام نظيره الغاني في المباراة التي جمعتهما بدور المجموعات، ضمن مونديال قطر 2022، وذلك رغم فوزه (2/ 0).

خروج البرازيل

ودع منتخب البرازيل الأول لكرة القدم منافسات كأس العالم 2022 بشكل مفاجئ من الدور ربع النهائي، ليحقق أسوأ أرقامه في البطولة.

وتعادلت البرازيل ضد كرواتيا سلبيًا، لتمتد المباراة إلى الأشواط الإضافية، لينتهي بالتعادل بهدف لكل منهما، قبل أن يحسم المنتخب الكرواتي التأهل بركلات الترجيح.

خسارة البرتغال

ودخل اللاعب كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء، بعد إقصاء منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم 2022 عقب الخسارة من المنتخب المغربي بنتيجة 1-0، مساء أمس السبت.