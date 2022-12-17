كرواتيا تحصد برونزية مونديال قطر

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تُوج منتخب كرواتيا بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1.
#كرواتيا تسجل هدف ثان في شباك #المغرب قبل نهاية الشوط الأول#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @FRMFOFFICIEL @EnMaroc @HNS_CFF #أسود_الأطلس #DimaMaghrib #كرواتيا_المغرب pic.twitter.com/bAx61J9KvIقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2022
وكان المنتخب الكرواتي تقدم بالهدف الأول عبر المدافع جفارديول من ضربة رأسية في الدقيقة السابعة، ثم تعادل بعدها في الدقيقة التاسعة، اللاعب أشرف داري من ضربة رأسية لمنتخب أسود الأطلس.
وواصل منتخب أسود الأطلس تفوقه الهجومي على حساب المنتخب الكرواتي حيث أهدر فرصتين عبر كل من يوسف النصيري وحكيم زياش لإحراز الهدف الثاني، بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية.
المغرب يرد بسرعة و يدرك التعادل برأسية داري ..#كأس_العالم_FIFA #قطر2022#المغرب_كرواتيا #CROMAR #CRO #MAR @HNS_CFF#FIFAWorldCup #Qatar2022 @EnMaroc #DimaMaghrib #Vatreni #أسود_الأطلس #ديما_مغرب pic.twitter.com/SVtRaN9hyk
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2022
ونجح منتخب كرواتيا بفضل أخطاء دفاع المنتخب المغربي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ميسلاف أورسيتش في الدقيقة الـ43.
وفي الشوط الثاني، قلت فرص المنتخب المغربي مع وجود بعض الهجمات الخطيرة للفريق الكرواتي، ليُحقق الأخير الفوز ويحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز بها في مونديال 1998 في فرنسا.
منتخب #كرواتيا يتقدم مبكرًا على #المغرب في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في مونديال قطر#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @FRMFOFFICIEL @EnMaroc @HNS_CFF #أسود_الأطلس #DimaMaghrib #كرواتيا_المغرب pic.twitter.com/6LwlxSiOdp
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 17, 2022
وجعل هدف داري، منتخب أسود الأطلس أول منتخب عربي وإفريقي يُسجل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في المونديال، كذلك أصبح منتخب أسود الأطلس أول منتخب إفريقي يسجل هدفًا في شباك منتخب كرواتيا.
وقدم المنتخب المغربي أداءً خرافيًا واستثنائيًا، في مونديال قطر ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يتواجد ضمن الـ4 الكبار في كأس العالم.
وكان المنتخب المغربي شارك في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بعد خسارته أمام منتخب فرنسا بنتيجة 2-0 في دور نصف النهائي، بينما خسر منتخب كرواتيا أمام منتخب الأرجنتين بثلاثية دون رد.