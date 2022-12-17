كرواتيا تحصد برونزية مونديال قطر

تُوج منتخب كرواتيا بالميدالية البرونزية في بطولة كأس العالم 2022 بقطر، بعد الفوز على المنتخب المغربي بنتيجة 2-1.

وكان المنتخب الكرواتي تقدم بالهدف الأول عبر المدافع جفارديول من ضربة رأسية في الدقيقة السابعة، ثم تعادل بعدها في الدقيقة التاسعة، اللاعب أشرف داري من ضربة رأسية لمنتخب أسود الأطلس.

وواصل منتخب أسود الأطلس تفوقه الهجومي على حساب المنتخب الكرواتي حيث أهدر فرصتين عبر كل من يوسف النصيري وحكيم زياش لإحراز الهدف الثاني، بسبب عدم التركيز في اللمسة النهائية.

كرواتيا تتفوق

ونجح منتخب كرواتيا بفضل أخطاء دفاع المنتخب المغربي في إحراز الهدف الثاني عبر اللاعب ميسلاف أورسيتش في الدقيقة الـ43.

وفي الشوط الثاني، قلت فرص المنتخب المغربي مع وجود بعض الهجمات الخطيرة للفريق الكرواتي، ليُحقق الأخير الفوز ويحصد الميدالية البرونزية للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز بها في مونديال 1998 في فرنسا.

وجعل هدف داري، منتخب أسود الأطلس أول منتخب عربي وإفريقي يُسجل في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في المونديال، كذلك أصبح منتخب أسود الأطلس أول منتخب إفريقي يسجل هدفًا في شباك منتخب كرواتيا.

أداء مغربي استثنائي

وقدم المنتخب المغربي أداءً خرافيًا واستثنائيًا، في مونديال قطر ليكون أول منتخب عربي وإفريقي يتواجد ضمن الـ4 الكبار في كأس العالم.

وكان المنتخب المغربي شارك في مباراة تحديد صاحب المركز الثالث بعد خسارته أمام منتخب فرنسا بنتيجة 2-0 في دور نصف النهائي، بينما خسر منتخب كرواتيا أمام منتخب الأرجنتين بثلاثية دون رد.