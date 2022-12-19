كريستيانو رونالدو محبط

يشعر قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو بحالة من الإحباط، وذلك قبل أيام على انطلاق فترة الانتقالات الشتوية.

الرحيل عن مانشستر يونايتد

وأعلن نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، عن فسخ عقد كريستيانو رونالدو، بسبب الأزمة التي اندلعت بين الطرفين، وذلك قبل يومين من انطلاق كأس العالم 2022، ليرتبط اسم قائد البرتغال بأكثر من ناد.

عرضان أمام كريستيانو رونالدو

وأشار موقع “لو سبورت 10” الفرنسي، إلى أن رونالدو تلقى عرضًا من نادي النصر براتب يصل إلى 200 مليون يورو سنويًا، مشددًا على أن السد القطري يخطط لتقديم عرض مغرٍ لقائد منتخب البرتغال.

ولفت الموقع الفرنسي إلى أن كريستيانو رونالدو ليس مقتنعًا بالعروض التي حصل عليها حتى الآن، ويشعر بخيبة أمل، مضيفًا: “النجم البرتغالي يمنح الأولوية للانتقال إلى نادٍ أوروبي تأهل إلى ثمن نهائي دوري الأبطال هذا الموسم”.

وشدد موقع “لو سبورت 10″، على أن رونالدو لا ينوي التسرع في اختيار ناديه الجديد، وسيحصل على وقت مناسب قبل اتخاذ قراره النهائي.

خروج حزين من المونديال

وشارك كريستيانو رونالدو مع منتخب البرتغال الأول لكرة القدم في مونديال قطر 2022، ووصل إلى الدور ربع النهائي، قبل أن يخسر ضد المغرب بهدف دون رد.

وبدت علامات الحزن والصدمة على رونالدو بعد نهاية المباراة بخسارة البرتغال ضد المغرب، وظل يبكي حتى الدخول إلى غرفة الملابس، خاصة أنه كان يحلم بالوصول بعيدًا في مونديال 2022، خاصة أنه سيكون الأخير له.