كريستيانو رونالدو يبكي بعد الإطاحة بـ البرتغال

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دخل النجم كريستيانو رونالدو في نوبة بكاء، بعد إقصاء منتخب البرتغال من ربع نهائي كأس العالم 2022 عقب الخسارة من المنتخب المغربي بهدف دون رد.
بكاء ودموع #رونالدو بعد توديع #البرتغال مونديال قطر أمام #المغرب في ربع النهائي#Qatar2022 #FIFAWorldCup#DimaMaghrib #TeamMorocco#VesteABandeira #AtlasLions@selecaoportugal@EnMaroc pic.twitter.com/NjmN5U7atyقد يهمّك أيضاً
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 10, 2022
وبكى رونالدو بعد نهاية المباراة، بعد توديع البرتغال حيث رفض الإدلاء بأي تصريحات صحفية وظل يبكي حتى دخل إلى غرفة تغيير الملابس.
وكان رونالدو شارك كبديل أمام المنتخب المغربي في الشوط الثاني من مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر.
وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 عبر “تويتر” أن رونالدو وصل لمباراته الدولية رقم 196 مع منتخب برازيل أوروبا متساويًا مع الكويتي بدر المطوع.
وكان المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس قرر وضع رونالدو على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي في المونديال، بعد أن كان بديلًا في مباراة سويسرا في دور ثمن النهائي.
وبعد توديع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022 قد يتجه كريستيانو رونالدو للاعتزال دوليًا، واستكمال مسيرته مع الأندية.
جدير بالذكر أن منتخب المغرب كان أنهى الشوط الأول متفوقًا على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد سجله اللاعب يوسف النصيري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط.
وظل المنتخب المغربي محافظًا على تفوقه ليهزم البرتغال بهدف دون رد ويصعد إلى نصف نهائي مونديال قطر لأول مرة في تاريخه، وفي تاريخ المنتخبات العربية والإفريقية.