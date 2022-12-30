كريستيانو رونالدو يخوض أول مباراة مع النصر 21 يناير

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كشفت تقارير إعلامية عن موعد أول مباراة لـ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر، بعدما أكدت مصادر إعلامية أن النجم البرتغالي وقع لـ أصفر الرياض لمدة موسمين.
#الاستديو_التحليلي | محمد خاتم:
أعلنت العديد من المصادر الإعلامية عن تعاقد #النصر مع اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي سيبدأ أولى مشاركته مع الفريق في 21 من يناير القادم.
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— شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) December 30, 2022
وذكر الأستوديو التحليلي لـ مباراة الشباب والاتفاق في دوري روشن عبر قناة SSC أن رونالدو سيخوض أول مباراة له مع النصر يوم 21 يناير المقبل، حيث ستكون ضد الاتفاق في الجولة الـ 14 من عمر مسابقة دوري المحترفين.
وأوضحت تقارير إعلامية أن إدارة نادي النصر، حددت موعد الإعلان عن التعاقد مع رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.
النصر سيُعلن عن صفقة رونالدو في الخامس من يناير المقبل بحسب ما ذكره الإعلامي والناقد الرياضي خالد الذياب عبر حسابه في “تويتر”.
وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو في نوفمبر الماضي، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه اللاعب البرتغالي مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان هاجم من خلاله إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.