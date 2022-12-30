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ستكون ضد الاتفاق في دوري روشن

كريستيانو رونالدو يخوض أول مباراة مع النصر 21 يناير

2022-12-30 الساعة 10:17
كريستيانو رونالدو يخوض أول مباراة مع النصر 21 يناير
المواطن - محمد سمعه

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كشفت تقارير إعلامية عن موعد أول مباراة لـ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بقميص نادي النصر، بعدما أكدت مصادر إعلامية أن النجم البرتغالي وقع لـ أصفر الرياض لمدة موسمين.

وذكر الأستوديو التحليلي لـ مباراة الشباب والاتفاق في دوري روشن عبر قناة SSC أن رونالدو سيخوض أول مباراة له مع النصر يوم 21 يناير المقبل، حيث ستكون ضد الاتفاق في الجولة الـ 14 من عمر مسابقة دوري المحترفين.

كريستيانو رونالدو
كريستيانو رونالدو

كريستيانو رونالدو

وأوضحت تقارير إعلامية أن إدارة نادي النصر، حددت موعد الإعلان عن التعاقد مع رونالدو لاعب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي السابق.

النصر سيُعلن عن صفقة رونالدو في الخامس من يناير المقبل بحسب ما ذكره الإعلامي والناقد الرياضي خالد الذياب عبر حسابه في “تويتر”.

وكان مانشستر يونايتد فسخ عقد رونالدو في نوفمبر الماضي، على خلفية حوار تلفزيوني أجراه اللاعب البرتغالي مع الإعلامي البريطاني الشهير بيرس مورجان هاجم من خلاله إدارة مانشستر يونايتد والمدرب الهولندي إريك تين هاج.

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