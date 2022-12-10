كريستيانو رونالدو يصل لمباراته الدولية رقم 196

شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كبديل أمام المنتخب المغربي في الشوط الثاني من مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.

رقم قياسي لـ كريستيانو رونالدو

وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 عبر “تويتر” أن رونالدو وصل لمباراته الدولية رقم 196 مع منتخب برازيل أوروبا متساويًا مع الكويتي بدر المطوع.

وكان المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس قرر وضع رونالدو على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي في المونديال، بعد أن كان بديلًا في مباراة سويسرا في دور ثمن النهائي.

وفي حال ودع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022 فسوف يتجه كريستيانو رونالدو للاعتزال دوليًا، واستكمال مسيرته مع الأندية.

جدير بالذكر أن منتخب المغرب كان أنهى الشوط الأول متفوقًا على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد سجله اللاعب يوسف النصيري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط.

وحقق المهاجم المغربي يوسف النصيري رقمًا مميزًا له بتسجيله 3 أهداف في كأس العالم متساويًا مع سالم الدوسري وسامي الجابر نجمي المنتخب السعودي والتونسي وهبي الخزري حيث أحرز كل منهم 3 أهداف في المونديال.