كريستيانو رونالدو يصل لمباراته الدولية رقم 196

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شارك النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو كبديل أمام المنتخب المغربي في الشوط الثاني من مباراة الفريقين في ربع نهائي كأس العالم فيفا قطر 2022.
وذكر الحساب الرسمي لـ بطولة كأس العالم فيفا قطر 2022 عبر “تويتر” أن رونالدو وصل لمباراته الدولية رقم 196 مع منتخب برازيل أوروبا متساويًا مع الكويتي بدر المطوع.
وكان المدرب البرتغالي فيرناندو سانتوس قرر وضع رونالدو على دكة البدلاء للمباراة الثانية على التوالي في المونديال، بعد أن كان بديلًا في مباراة سويسرا في دور ثمن النهائي.
وفي حال ودع منتخب البرتغال بطولة كأس العالم 2022 فسوف يتجه كريستيانو رونالدو للاعتزال دوليًا، واستكمال مسيرته مع الأندية.
جدير بالذكر أن منتخب المغرب كان أنهى الشوط الأول متفوقًا على المنتخب البرتغالي بهدف دون رد سجله اللاعب يوسف النصيري من ضربة رأسية في الدقيقة الـ42 من عمر الشوط.
وحقق المهاجم المغربي يوسف النصيري رقمًا مميزًا له بتسجيله 3 أهداف في كأس العالم متساويًا مع سالم الدوسري وسامي الجابر نجمي المنتخب السعودي والتونسي وهبي الخزري حيث أحرز كل منهم 3 أهداف في المونديال.
وأصبح هدف يوسف النصيري في البرتغال هو أول هدف لمنتخب عربي في ربع نهائي المونديال كما أصبح أسرع هدف إفريقي في تاريخ مباريات دور الثمانية في كأس العالم.
وسيواجه الفائز من مباراة المغرب والبرتغال، الفائز من مباراة فرنسا وإنجلترا مساء الأربعاء المقبل في دور نصف النهائي.