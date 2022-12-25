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كريستيانو رونالدو يُتابع ديربي الرياض من المدرجات

2022-12-25 الساعة 1:48
كريستيانو رونالدو يُتابع ديربي الرياض من المدرجات
المواطن - فريق التحرير

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ارتبط اسم قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو بالانضمام إلى النصر في الميركاتو الشتوي المقبل، وسط توقعات بحضوره لديربي الرياض.

ومن المقرر أن يلعب النصر ضد الهلال، مساء يوم غد الاثنين، على ملعب مرسول بارك في الرياض، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من دوري روشن السعودي.

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لاعبو النصر – المصدر @AlNassrFC

حضور كريستيانو رونالدو للديربي

وأشار موقع “لا تاردي” الإسباني، اليوم الأحد، إلى إمكانية تواجد رونالدو في ملعب “مرسول بارك” غدًا الاثنين، لمتابعة ديربي الرياض بين النصر والهلال.

وذكر الموقع الإسباني في تقريره: “رواية مستقبل كريستيانو رونالدو على وشك الوصول إلى فصلها الأخير، حيث اقترب من الانضمام لنادي النصر”.

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @FabrizioRomano

وأضاف الموقع وفقًا لمصادر مقربة من النجم البرتغالي: “كريستيانو رونالدو سيحضر الاثنين في مباراة الديربي بين النصر والهلال، كضيف شرف بارز لممثلي ناديه المقبل”.

وكان مانشستر يونايتد قد فسخ تعاقده بالتراضي مع رونالدو، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين، وذلك بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج، وانتقادهم خلال مقابلته مع الإعلامي بيرس مورجان.

رونالدو
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

وكيل رونالدو في الرياض

وأكدت تقارير أن المفاوضات لازالت مستمرة بين النصر وكريستيانو رونالدو، ولكن لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الطرفين، كما حضر وكيل أعماله إلى الرياض مؤخرًا، ويمكن الاطلاع على التفاصيل عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @selecaoportugal

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