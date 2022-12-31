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بعد ساعات من التوقيع معه

كريستيانو رونالدو يُشعل حساب النصر

2022-12-31 الساعة 11:46
كريستيانو رونالدو يُشعل حساب النصر
المواطن - مروة نبيل

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بدأت أثار صفقة انضمام قائد منتخب البرتغال، كريستيانو رونالدو إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية، في الظهور بعد ساعات من الإعلان رسميًا.

كريستيانو رونالدو نصراوي

وتحت عنوان “اللاعب الأعظم عالميًا يوقع للنصر”، أعلن العالمي، مساء الجمعة، عن تعاقده مع كريستيانو رونالدو في صفقة انتقال حر، حيث تم توقيع العقود حتى عام 2025 في العاصمة الإسبانية مدريد.

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ونشر نادي النصر عبر حساباته الرسمية، صورة لرونالدو يحمل قميصه مع النصر برقم 7، وأخرى مع رئيس مجلس الإدارة، مسلي آل معمر.

رونالدو مع رئيس النصر
رونالدو مع آل معمر – المصدر @AlNassrFC

تفاعل جماهيري كبير

وبعد دقائق من الإعلان عن صفقة كريستيانو رونالدو، بدأت حسابات نادي النصر الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي في الزيادة بشكل كبير، ووصل عدد متابعيه على “تويتر”، صباح اليوم السبت، 3 ملايين و500 ألف.

تويتر النصر
عدد المتابعين على تويتر

وانفجر حساب النصر على موقع “انستقرام” بعد الإعلان عن توقيع رونالدو، حيث كان يصل عدد متابعيه إلى 830 ألفًا فقط، إلا أن الوضع اختلف تمامًا بعد الصفقة التاريخية.

حساب النصر
عدد متابعين حساب النصر قبل الصفقة

ويزداد عدد متابعي حساب النصر على “انستقرام” بشكل مستمر، ليصل إلى 3 ملايين و300 ألف متابع، صباح اليوم السبت، ليظهر مدى التأثير الهائل لصفقة رونالدو بعد ساعات قليلة من الإعلان عنها.

ومن المتوقع أن يستمر ازدياد عدد متابعي نادي النصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي على مدار الأيام المقبلة، حيث يُعد كريستيانو رونالدو اللاعب الأكثر شعبية في العالم.

 

كريستيانو رونالدو
زيادة المتابعين بعد صفقة رونالدو

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