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كريستيانو رونالدو يُطيح بـ3 لاعبين من النصر

2022-12-22 الساعة 3:36
كريستيانو رونالدو يُطيح بـ3 لاعبين من النصر
المواطن - فريق التحرير

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أصبح قائد منتخب البرتغال الأول لكرة القدم، كريستيانو رونالدو قريبًا من التوقيع بشكل رسمي مع النصر، للانضمام إلى صفوفه في الميركاتو الشتوي المقبل.

تفاصيل عقد كريستيانو رونالدو والنصر

وكان نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي قد أعلن عن فسخ تعاقده بالتراضي مع كريستيانو رونالدو، قبل انطلاق كأس العالم 2022 بيومين، وذلك بسبب خلافه مع المسؤولين والجهاز الفني بقيادة إيريك تين هاج.

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كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @Cristiano

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية: “أن العقد بين النصر ورونالدو سيكون لمدة سنتين ونصف كلاعب.

وأضافت: “كما أن الاتفاق تضمن أن يسقط النصر 3 محترفين أجانب من قائمته لتفادي أي خرق للإنفاق المالي، وسيكون كل من الأرجنتيني بيتي مارتنيز والأوزبكي جلال الدين مشاريبوف على رأس المغادرين من قائمة النصر”.

وتابعت: “مراحل المفاوضات بين الطرفين، حيث قدم النصر عرضه المغري يوم 23 نوفمبر الماضي، وبدأ الاتفاق يوم 5 ديسمبر الجاري، قبل الإعلان عن أن كريستيانو رونالدو قرر بالفعل اللعب لمدة عامين ونصف في السعودية”.

رونالدو
كريستيانو رونالدو – المصدر @selecaoportugal

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أنه على الرغم من أن رونالدو كان على علم بالاتفاق، إلا أنه طلب هامشًا زمنيًا قبل التوقيع الرسمي مع النصر.

وواصلت “ماركا” تقريرها: “سوف يسقط النصر حوالي 3 لاعبين سيساعدون في ضمان أن وجود كريستيانو رونالدو، لا يعني خرقًا للرقابة المالية، حيث سيكون ماشاريبوف وبيتي مارتينيز هما المرشحان للمغادرة”.

نجم منتخب البرتغال كريستيانو رونالدو
رونالدو – المصدر @selecaoportugal

الاتفاق على التفاصيل

وفي السياق ذاته، لفتت صحيفة “آس” الإسبانية، إلى أن النصر وكريستيانو رونالدو أتما الاتفاق، على أن ينهي النجم البرتغالي مشواره مع كرة القدم في السعودية.

واستكملت: “رونالدو سينضم إلى النصر والذي سيلعب معه حتى صيف عام 2025، حتى يبلغ من العمر 40 عامًا”، مضيفة: “وهذا ما أكدته مصادر من الفريق العربي الذي اعترف لأول مرة منذ أسابيع أن العملية أوشكت على النجاح”.

رونالدو
رونالدو – المصدر @fifaworldcup_ar

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