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خلال قيامه بعمله يوم السبت الماضي

كشف تفاصيل وفاة حارس أمن في ملعب لوسيل بعد سقوطه

2022-12-14 الساعة 8:46
كشف تفاصيل وفاة حارس أمن في ملعب لوسيل بعد سقوطه
المواطن - فريق التحرير

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كشفت اللجنة العليا للمشاريع والإرث في قطر، تفاصيل وفاة حارس أمن في ملعب لوسيل إثر تعرضه لحادث سقوط خلال قيامه بعمله يوم السبت الماضي.

وكان حارس أمن يبلغ من العمر 24 عامًا، كيني الجنسية، سقط من الطابق الثامن بالملعب يوم السبت الماضي، بحسب تقارير صحفية.

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وذكر الحساب الرسمي لوكالة الأنباء القطرية عبر “تويتر” أن اللجنة أكدت أن الفرق الطبية بذلت جهودًا كبيرة على مدار ثلاثة أيام لعلاجه في العناية المركزة إلا أنه فارق الحياة أمس في المستشفى.

وشددت اللجنة على مواصلة التحقيقات العاجلة بين الجهات المعنية ومنظمي البطولة حول الظروف التي أدت إلى سقوط حارس الأمن وستقدم كافة المعلومات ونتائج التحقيقات فور توفرها.

وأضاف بيان اللجنة: “تعرض حارس الأمن في ملعب لوسيل (نجاو كيبو) لحادث سقوط خلال قيامه بعمله، وحضرت الفرق الطبية بالاستاد إلى مكان الحادث على الفور وقدمت للمصاب العلاج الأولي، قبل نقله في سيارة إسعاف إلى وحدة العناية المركزة في مستشفى حمد بالدوحة”.

وتابع البيان: “يؤسفنا الإعلان عن وفاة كيبو يوم الثلاثاء في المستشفى، رغم الجهود التي بذلها الفريق الطبي لعلاجه في وحدة العناية المركزة، على مدى ثلاثة أيام”.

واختتم البيان: “سوف نعمل على ضمان تلقي أسرة الفقيد كافة مستحقاته”.

 

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