كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية تطلق برنامج التدريب التعاوني

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أعلنت هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية ، عن بدء التقديم في فرص التدريب التعاوني لحديثي التخرج؛ كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية للهيئة وإيمانًا منها بأهمية دعم وتطوير الكوادر الشبابية وتمكينهم من التدريب على رأس العمل.
تقدم الهيئة برنامج التدريب كجزء من تحقيق المسؤولية الاجتماعية حيث يوفر البرنامج فرصة التدريب في عدد من الإدارات ولمختلف التخصصات لصقل المهارات وتنمية قدرات المتدرب بالعمل على عدد من المشاريع والمهام المتعلقة بالتخصصات المستهدفة، بالإضافة للتعرف على سوق العمل من خلال نشاط التدريب، يهدف البرنامج أيضًا إلى مساعدة المشاركين على اكتساب الخبرة العملية وتلبية متطلبات التخرج في جامعاتهم، كما يتم تقييم المشاركين في نهاية البرنامج لتحديد الدرجات الإجمالية لساعات التدريب المطلوبة من قبل الجامعات.
الأهداف العامة لبرنامج التدريب التعاوني:
هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، هي هيئة حكومية سعودية تعمل بالتنسيق مع المركز الوطني للتخصيص، لتمكين الأجهزة الحكومية من الالتزام بسقف الإنفاق المخصص في الميزانية وتحويل الصرف من عشوائي إلى منظم، بما يتوافق مع الخطط والبرامج والقرارات وما يصب في تحقيق رؤية السعودية 2030.
التقديم متاح الآن وحتى اكتمال العدد المطلوب، عبر بوابة التوظيف الإلكتروني للهيئة:
رابط التقديم: اضغط هـنـا