Icon

لقطات لمعرض أنا عربية بعدسة “المواطن” بأكبر تشكيلة للأزياء Icon الفحوصات الطبية الأولية للتوأم السيامي النيجيري جيدة Icon المها العربي في محمية نيوم لأول مرة منذ قرن Icon السعودية أولاً.. الرياض تُذّكر الجميع بأنها لم ولن تكون تابعة لأحد Icon توقعات لطقس نهاية الأسبوع: اكشتوا نهارًا للكبار والأطفال Icon صندوق الاستثمارات يوفر وظائف في عدة تخصصات Icon أسعار النفط تصل لـ100 دولار في 2023 Icon فيست بالرياض ينطلق بأشهر الأطباق السعودية Icon مقطع مؤثر لمسن سكن الصحراء حزنًا على عقوق أبنائه Icon مباحثات بين خالد بن سلمان ووزير الدفاع البريطاني تُتوج بخطة التعاون الدفاعي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

السعودية اليوم
حصاد اليوم
نشر حساب أولكس لقطات منها

كلاب حراسة آلية لحماية الحيوانات بمحمية نيوم

2022-12-16 الساعة 7:55
كلاب حراسة آلية لحماية الحيوانات بمحمية نيوم
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أكد حساب أولكس، المختص بتغطية مشاريع رؤية 2030، أنه سيتم استخدام كلاب الحراسة الآلية لحماية الحيوانات في محمية نيوم للحياة البرية.

قد يهمّك أيضاً
Img

سبب تسمية عام 1956 بسنة الهدام في المملكة

Img

81 مليون مصلٍ بالمسجد النبوي منذ بداية شهر محرم

وأرفق الحساب على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مجموعة من الصور لكلاب الحراسة الالية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر في وقت سابق: إن الذكاء الاصطناعي بمثابة القلب النابض لمشروع نيوم، مشيرًا إلى أنها ستقود المستقبل في التصاميم والتقنيات الحديثة حيث تم خلال السنوات الخمس الماضية تخطي التوقعات من خلال تحويل الرؤية إلى إستراتيجيات بالتعاون مع العديد من الشركاء.

جاء ذلك خلال كلمة له في جلسة بعنوان “الذكاء الاصطناعي للتوائم الرقمية” عقدت خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وقال المهندس نظمي النصر: إن نيوم ليست مشروعًا فحسب بل نموذج أعمال وستكون لها رؤية واقتصاد وتشريعات تعمل على جذب أفضل الخبرات من داخل المملكة ومختلف العالم.

وأضاف أن “نيوم هي المستقبل الجديد عملنا لسنين لنكون على قدر هذا الاسم، ولن تكون رحلة سهلة وبسيطة”، مبينًا أنه تم خلال أشهر البدء بعملية التشييد والإعمار والتنفيذ على الأرض، وسيكون هناك إنجازات عديدة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...
السعودية اليوم

ضبط 235 طن حبوب غذائية مجهولة المصدر...

السعودية اليوم
جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال
الرياضة

جماهير الأخضر حاضرة في مباريات المونديال

الرياضة
صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي
الرياضة

صلاح يحضر حفل جلوب سوكر بدبي

الرياضة
أرقام قياسية شغلت العالم في 2022
حصاد اليوم

أرقام قياسية شغلت العالم في 2022

حصاد اليوم
تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول
كأس العالم

تعادل البرتغال وغانا سلبيًّا بالشوط الأول

كأس العالم
موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة
كأس العالم

موعد مباراة السعودية وبولندا والقنوات الناقلة

كأس العالم
العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...
السعودية اليوم

العبود يعلق على شحنات الـ50 ريالًا: الوجه...

السعودية اليوم
حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض
العالم

حفل زفاف حفيدة بايدن بالبيت الأبيض

العالم