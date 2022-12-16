كلاب حراسة آلية لحماية الحيوانات بمحمية نيوم

أكد حساب أولكس، المختص بتغطية مشاريع رؤية 2030، أنه سيتم استخدام كلاب الحراسة الآلية لحماية الحيوانات في محمية نيوم للحياة البرية.

وأرفق الحساب على موقع التدوينات القصيرة تويتر، مجموعة من الصور لكلاب الحراسة الالية.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي لشركة نيوم المهندس نظمي النصر في وقت سابق: إن الذكاء الاصطناعي بمثابة القلب النابض لمشروع نيوم، مشيرًا إلى أنها ستقود المستقبل في التصاميم والتقنيات الحديثة حيث تم خلال السنوات الخمس الماضية تخطي التوقعات من خلال تحويل الرؤية إلى إستراتيجيات بالتعاون مع العديد من الشركاء.

جاء ذلك خلال كلمة له في جلسة بعنوان “الذكاء الاصطناعي للتوائم الرقمية” عقدت خلال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي في نسختها الثانية في مركز الملك عبدالعزيز الدولي للمؤتمرات بمدينة الرياض.

وقال المهندس نظمي النصر: إن نيوم ليست مشروعًا فحسب بل نموذج أعمال وستكون لها رؤية واقتصاد وتشريعات تعمل على جذب أفضل الخبرات من داخل المملكة ومختلف العالم.

وأضاف أن “نيوم هي المستقبل الجديد عملنا لسنين لنكون على قدر هذا الاسم، ولن تكون رحلة سهلة وبسيطة”، مبينًا أنه تم خلال أشهر البدء بعملية التشييد والإعمار والتنفيذ على الأرض، وسيكون هناك إنجازات عديدة.