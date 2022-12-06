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نتج عنها اصطدام مركبتين

كلب يقود سيارة يتسبب بحادثة كبيرة

2022-12-06 الساعة 10:37
كلب يقود سيارة يتسبب بحادثة كبيرة
المواطن - فريق التحرير

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كشفت صحيفة الإندبندنت البريطانية، عن حادثة غريبة من نوعها، بطلها كلب وقف خلف مقود السيارة، ونتج عنها اصطدام مركبتين في أحد مواقف السيارات، بولاية تكساس الأمريكية.

تفاصيل الحادثة

وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن إدارة الشرطة الأمريكية، أفادت في بيان لها، أنه من حسن الحظ عدم وجود أي ضحايا في الحادثة المروعة.

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ونقلت الصحيفة عن أحد شهود العيان قوله إنه رأى السائق المتهور يندفع نحوه بالسيارة إلا أنه لم يستطع الابتعاد، مشيرًا إلى أنه صُدم عندما شاهد كلباً خلف مقود السيارة.

وبحسب البيان، فإن أصحاب السيارة تركوا كلبهم فيها بينما خرجوا منها للتسوق في المتجر، وأصبح الكلب عصبياً وهو في انتظار عودتهم، ليبدأ القفز بالقرب من المقود، وحين علق لجامه في فرامل الطوارئ بدأت السيارة بالتحرك، ولأن عمود توجيه السيارة تعرض للعطب، سهّل وقوع الحادث.

علق بفرامل الطوارئ

وأردفت الشرطة الأمريكية أنها ترجح علق لجام الكلب بفرامل الطوارئ ما أطلقها، ورغم أن ذلك ربما لا يبدو ممكن التصديق، إلا أن شاهد العيان رأى الكلب خلف عجلة القيادة.

وتفاعل مغردون مع الحادثة بشكل كبير عبر وسائل التواصل الاجتماعي، انطلاقاً من فكرة وجود كلب خلف مقود السيارة كاد التسبب بحادثة مروعة، إلا أن القدر تدخل في اللحظة الأخيرة لإنقاذ الضحايا المفترضين.

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