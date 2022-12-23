كل ما تود معرفته عن كأس العالم للأندية 2022

تترقب الجماهير انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، نظرًا لمشاركة 3 فرق عربية، الهلال، الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري.

الفرق المشاركة

واكتمل، اليوم الجمعة، عقد المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021، لعدم استكمال النسخة الحالية من البطولة.

ويُشارك في مونديال الأندية كل من؛ ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا.

كما يُشارك في كأس العالم للأندية 2022، الثلاثي العربي، الوداد المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

كأس العالم للأندية في المغرب

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 من شهر فبراير المقبل، على ملعبي مراكش وأغادير الكبيران، وذلك حسبما أكد موقع “البطولة” المغربي.

وتنطلق منافسات مونديال الأندية بمواجهة الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي في الأول من فبراير، على أن يصطدم الفائز بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي في الدور التالي.

وسيكون الدور التالي من البطولة يوم 4 فبراير، حيث ستُقام مباراتان، على أن تكون تقام إحدى مواجهات الدور نصف النهائي ولقاء تحديد المركز الخامس، يوم 7، وتُقام المواجهة الأخرى في اليوم التالي.

وتُقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث قبل انطلاق المواجهة النهائية بكأس العالم للأندية 2022، يوم 11 فبراير.