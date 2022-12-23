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بمشاركة 3 فرق عربية

كل ما تود معرفته عن كأس العالم للأندية 2022

2022-12-23 الساعة 6:33
كل ما تود معرفته عن كأس العالم للأندية 2022
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير انطلاق منافسات بطولة كأس العالم للأندية 2022، نظرًا لمشاركة 3 فرق عربية، الهلال، الوداد البيضاوي المغربي والأهلي المصري.

الفرق المشاركة

واكتمل، اليوم الجمعة، عقد المشاركين في بطولة كأس العالم للأندية 2022، بعد قرار لجنة المسابقات في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بمشاركة الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021، لعدم استكمال النسخة الحالية من البطولة.

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الهلال بطل دوري أبطال آسيا 2021
جانب من تتويج الهلال بلقب آسيا 2021 – المصدر afc

ويُشارك في مونديال الأندية كل من؛ ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، سياتيل ساوندرز الأمريكي بطل دوري أبطال كونكاكاف، فلامنجو البرازيلي بطل كوبا ليبرتادوريس، أوكلاند سيتي النيوزيلاندي بطل قارة أوقيانوسيا.

كما يُشارك في كأس العالم للأندية 2022، الثلاثي العربي، الوداد المتوج بلقب دوري أبطال إفريقيا، ووصيفه الأهلي بدلًا من ممثل البلد المضيف، بجانب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال.

الأهلي المصري
لاعبو الأهلي – المصدر @AlAhly

كأس العالم للأندية في المغرب

ومن المقرر أن تُقام منافسات بطولة كأس العالم للأندية في المغرب خلال الفترة من 1 وحتى 11 من شهر فبراير المقبل، على ملعبي مراكش وأغادير الكبيران، وذلك حسبما أكد موقع “البطولة” المغربي.

وتنطلق منافسات مونديال الأندية بمواجهة الأهلي المصري ضد أوكلاند سيتي في الأول من فبراير، على أن يصطدم الفائز بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الوداد البيضاوي في الدور التالي.

الوداد المغربي
لاعبو الوداد – المصدر @CAFCLCC_ar

وسيكون الدور التالي من البطولة يوم 4 فبراير، حيث ستُقام مباراتان، على أن تكون تقام إحدى مواجهات الدور نصف النهائي ولقاء تحديد المركز الخامس، يوم 7، وتُقام المواجهة الأخرى في اليوم التالي.

وتُقام مباراة تحديد صاحب المركز الثالث قبل انطلاق المواجهة النهائية بكأس العالم للأندية 2022، يوم 11 فبراير.

كأس العالم للأندية
كأس البطولة

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