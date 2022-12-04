كل ما تود معرفته عن لقاء المغرب وإسبانيا

المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات حساب المواطن يوجه رسالة لموظفي القطاعين العام والخاص الإطاحة بـ 9 متورطين في جرائم كبيرة موجبة للتوقيف مخلة بالشرف والأمانة لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا
تترقب الجماهير مباراة المغرب وإسبانيا ضمن منافسات كأس العالم 2022، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبين على خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.
وتُقام مباراة المغرب وإسبانيا على استاد المدينة التعليمية، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.
ومن المتوقع أن تشهد مباراة المغرب وإسبانيا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لدعم وتحفيز لاعبي أسود الأطلس، بعد خروج المنتخبات العربية من مرحلة المجموعات، حيث يطمح الجمهور في تحقيقه لمفاجأة والتأهل إلى دور الـ8.
على الجانب الآخر، يسعى منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم لتصحيح مساره ومصالحة الجماهير بعد الخسارة القاتلة ضد اليابان، وتجاوز عقبة المغرب، أملًا في مواصلة مشواره والمنافسة على لقب كأس العالم 2022.
وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد تألق في مرحلة المجموعات، حيث بدأ مشواره بالتعادل السلبي ضد كرواتيا، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى بالفوز على بلجيكا بهدفين دون رد، ثم تجاوز كندا بنتيجة 2/1.
وبدأ منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم مشواره في مونديال قطر 2022 باكتساح كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد، قبل أن يتعادل إيجابيًا مع ألمانيا، وخسر في الجولة الأخيرة ضد اليابان بهدفين مقابل هدف.
ونجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما صعدت إسبانيا كثاني المجموعة الخامسة بـ4 نقاط.