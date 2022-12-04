كل ما تود معرفته عن لقاء المغرب وإسبانيا

تترقب الجماهير مباراة المغرب وإسبانيا ضمن منافسات كأس العالم 2022، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبين على خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مباراة المغرب وإسبانيا

وتُقام مباراة المغرب وإسبانيا على استاد المدينة التعليمية، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.

ومن المتوقع أن تشهد مباراة المغرب وإسبانيا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لدعم وتحفيز لاعبي أسود الأطلس، بعد خروج المنتخبات العربية من مرحلة المجموعات، حيث يطمح الجمهور في تحقيقه لمفاجأة والتأهل إلى دور الـ8.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم لتصحيح مساره ومصالحة الجماهير بعد الخسارة القاتلة ضد اليابان، وتجاوز عقبة المغرب، أملًا في مواصلة مشواره والمنافسة على لقب كأس العالم 2022.

مشوار المنتخبين

وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد تألق في مرحلة المجموعات، حيث بدأ مشواره بالتعادل السلبي ضد كرواتيا، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى بالفوز على بلجيكا بهدفين دون رد، ثم تجاوز كندا بنتيجة 2/1.

وبدأ منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم مشواره في مونديال قطر 2022 باكتساح كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد، قبل أن يتعادل إيجابيًا مع ألمانيا، وخسر في الجولة الأخيرة ضد اليابان بهدفين مقابل هدف.

ونجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما صعدت إسبانيا كثاني المجموعة الخامسة بـ4 نقاط.