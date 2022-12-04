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ضمن منافسات الدور ثمن النهائي

كل ما تود معرفته عن لقاء المغرب وإسبانيا

2022-12-04 الساعة 6:08
كل ما تود معرفته عن لقاء المغرب وإسبانيا
المواطن - مروة نبيل

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تترقب الجماهير مباراة المغرب وإسبانيا ضمن منافسات كأس العالم 2022، في ظل المنافسة القوية بين المنتخبين على خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي.

مباراة المغرب وإسبانيا

وتُقام مباراة المغرب وإسبانيا على استاد المدينة التعليمية، يوم الثلاثاء المقبل عند الساعة السادسة مساء بتوقيت السعودية، وذلك ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022.

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المغرب وإسبانيا
موعد مباراة المغرب وإسبانيا – المصدر @EnMaroc

ومن المتوقع أن تشهد مباراة المغرب وإسبانيا حضورًا جماهيريًا كبيرًا، لدعم وتحفيز لاعبي أسود الأطلس، بعد خروج المنتخبات العربية من مرحلة المجموعات، حيث يطمح الجمهور في تحقيقه لمفاجأة والتأهل إلى دور الـ8.

على الجانب الآخر، يسعى منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم لتصحيح مساره ومصالحة الجماهير بعد الخسارة القاتلة ضد اليابان، وتجاوز عقبة المغرب، أملًا في مواصلة مشواره والمنافسة على لقب كأس العالم 2022.

منتخب إسبانيا
لاعبو إسبانيا – المصدر @fifaworldcup_ar

مشوار المنتخبين

وكان منتخب المغرب الأول لكرة القدم قد تألق في مرحلة المجموعات، حيث بدأ مشواره بالتعادل السلبي ضد كرواتيا، قبل أن يُحقق مفاجأة كبرى بالفوز على بلجيكا بهدفين دون رد، ثم تجاوز كندا بنتيجة 2/1.

وبدأ منتخب إسبانيا الأول لكرة القدم مشواره في مونديال قطر 2022 باكتساح كوستاريكا بسبعة أهداف دون رد، قبل أن يتعادل إيجابيًا مع ألمانيا، وخسر في الجولة الأخيرة ضد اليابان بهدفين مقابل هدف.

ونجح منتخب المغرب الأول لكرة القدم في التأهل إلى دور الـ16 من كأس العالم في صدارة المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط، فيما صعدت إسبانيا كثاني المجموعة الخامسة بـ4 نقاط.

منتخب المغرب
لاعبو المغرب – المصدر @fifaworldcup_ar

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