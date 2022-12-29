كورونا يضرب أسعار النفط

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ضرب ارتفاع حالات الإصابة بكورونا في الصين، أسعار النفط، لتتراجع آمال تعافي الطلب على الوقود في ثاني أكبر مستهلك للنفط بالعالم.
وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت تسليم فبراير/شباط 42 سنتًا، أو 0.5%، إلى 82.84 دولار للبرميل، بينما هبط الخام الأمريكي 50 سنتًا، أو 0.6%، إلى 78.46 دولار للبرميل.
وتأثرت أسواق النفط أيضًا بتوقعات رفع أسعار الفائدة الأمريكية مرة أخرى في الولايات المتحدة، حيث يحاول مجلس الاحتياطي الاتحادي الحد من ارتفاع الأسعار في سوق العمل التي تعاني شحا.
وتراجعت مخزونات النفط الخام الأمريكية أقل من المتوقع، بنحو 1.3 مليون برميل، في الأسبوع المنتهي في 23 ديسمبر/ كانون الأول، وفقا لمصادر السوق نقلا عن أرقام معهد البترول الأمريكي، في انخفاض عن تقديرات محللين بسحب 1.5 مليون.
وستصدر الحكومة الأمريكية أرقامها الأسبوعية اليوم الخميس، وفقًا لوكالة رويترز.
ومما أثر على الأسعار أيضًا، قالت شركة تي.سي إنرجي لتشغيل خطوط الأنابيب إنها تعمل على إعادة تشغيل جزء من خط أنابيب كيستون الذي اضطرت السلطات لإغلاقه بعد تسرب هذا الشهر.
ومع ذلك، حظيت الأسواق ببعض الدعم من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحظر تصدير النفط الخام والمنتجات النفطية اعتبارًا من الأول من فبراير / شباط لمدة خمسة أشهر إلى الدول التي تلتزم بسقف السعر الغربي.
وأفادت ألمانيا بأن الحظر ليس له أهمية عملية في ظل عمل برلين منذ الربيع على استبدال إمدادات النفط الروسية وضمان أمن الإمدادات.