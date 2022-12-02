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كوريا الجنوبية تقتل أحلام البرتغال

2022-12-02 الساعة 10:56
كوريا الجنوبية تقتل أحلام البرتغال
المواطن - زياد العتيبي

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صعق منتخب كوريا الجنوبية المنتخب البرتغالي، بعد أن انتصر عليه تاريخيًّا، مساء اليوم، في ختام دور المجموعات لنهائيات مونديال قطر 2022 بهدفين لهدف.

في الوقت القاتل سجلت كوريا الجنوبية الهدف الثاني عن طريق هوانج ليقتل أحلام البرتغال وتصعد لدور الـ16 مع المنتخب الأوروبي متفوقة بفارق الأهداف المسجلة على أوروغواي.

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إنجاز كروي:

وحققت كوريا الجنوبية أفضل إنجاز للكرة الأسيوية عندما استضافت مونديال 2002 مناصفة مع اليابان بعد أن احتلت المركز الرابع.

من جانبه أعرب المدرب المساعد لمنتخب كوريا الجنوبية سيرجيو كوستا عن سعادته بالتأهل.

قرار الفيفا:

باولو بينتو المدير الفني هو من يستحق الجلوس على طاولة المؤتمرات لكنه يقدر ويحترم قرارات الفيفا بإيقافه.

مضيفًا أننا حاولنا تغيير إستراتيجيتنا مقارنة بباقي المباريات وما أنجزناه خلال المباريات الثلاثة يعتبر جيدًا، وعلينا التطور والتحسن للمباراة المقبلة في ثمن النهائي.

مبينًا أنه لا يجب المقارنة بين منتخب كوريا صاحب إنجاز التأهل لنصف نهائي لمونديال 2002 والمنتخب الحالي؛ حيث إن العديد من الأمور قد تغيرت.

وتحتل حاليًّا كوريا الجنوبية الوصافة برصيد 4 نقاط، فيما تحتل البرتغال الصدارة برصيد 6 نقاط.

 

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