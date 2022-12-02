كوريا الجنوبية تهزم البرتغال ويصعدان لثمن نهائي المونديال

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انتهت مباراة منتخب البرتغال أمام كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد “المدينة التعليمية” ضمن مواجهات المرحلة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، وبذلك يصعد منتخبا البرتغال كأول المجموعة وكوريا الجنوبية ثانيها، إلى دور الـ16، ويغادر أوروجواي وغانا منافسات المونديال، رغم انتهاء مواجهتهما على ملعب الجنوب بتفوق أوروجواي بثنائية دون رد.
هدف البرتغال "5": كوريا الجنوبية 0-1 البرتغال#كوريا_الجنوبية مع #البرتغال #كأس_العالم #قطر2022 #VesteABandeira #FIFAWorldCup
#Qatar2022@selecaoportugal pic.twitter.com/gAaE0WbwN4
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
وخلال الدقائق الأولى من اللقاء، تبادل لاعبو منتخب البرتغال تمريرات قصيرة في وسط الملعب ومحاولات لتسجيل هدف مبكر، الذي أحرزوه في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب ريكاردو هورتا، وجاء الهدف بعد عرضية أرضية من دالوت داخل منطقة الجزاء ليقابلها ريكاردو هورتا بتسديدة على يسار الحارس داخل الشباك.
هدف ملغى
ألغى حكم المباراة هدفًا لمنتخب كوريا الجنوبية بداعي التسلل في الدقيقة 17، ويمر وقت الشوط الأول حتى الدقيقة 25، وسط سجال على الكرة في وسط الملعب بين الفريقين.
وفي الدقيقة 23، عرضية برتغالية داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع الكوري يتدخل ويستخلص الكرة قبل أن تصل إلى كريستيانو رونالدو.
هدف كوريا الجنوبية "27": كوريا الجنوبية 1-1 البرتغال .. #كأس_العالم #قطر2022 #VesteABandeira #FIFAWorldCup
#대한민국 #축구국가대표팀 #Qatar2022@selecaoportugal @theKFA #KORPOR pic.twitter.com/By8GPen66U
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
أحرز المنتخب الكوري هدف التعادل عن طريق لاعبه وو- يونج جونج، في الدقيقة 27، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها يونج جوان كيم بتسديدة داخل الشباك البرتغالية.
وفي الدقيقة 30، يحتسب الحكم تسللًا على النجم كريستيانو رونالدو، فيما عمت المدرجات فرحة عارمة بين الجماهير بالتعادل الكوري.
أهازيج جماهير كوريا الجنوبية باستاد المدينة التعليمية@theKFA#كوريا_البرتغال#قطر2022#كأس_العالم#قنوات_الكاس pic.twitter.com/HbqHRQ5odr
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
يسدد لاعب البرتغال عند الدقيقة 42، كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها الحارس ببراعة قبل أن يتابعها كريستيانو رونالدو برأسية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.
وبعدها بدقيقتين، فيتينيا يسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس الكوري.
شهد نقلات قصيرة بين أقدام لاعبي البرتغال على حدود منطقة جزاء كوريا الجنوبية ومحاولات لاختراق الدفاع في أول 10 دقائق من الشوط، وفي الدقيقة 56، هيونج مين سون يسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تصطدم بالدفاع البرتغالي، ويحاول سون التسديد مجددًا عند الدقيقة 70 من داخل منقطة الجزاء ولكن تصطدم في جواو كانسيلو وتخرج إلى ضربة ركنية.
وفي الدقيقة 64، يخرج كريستيانو رونالدو وينزل أندريه سيلفا، ونزول رفائيل لياو، بدلا من روبين نافاس، في الدقيقة 65، وخروج جواو ماريو ونزول برناردو سيلفا في الدقيقة 81.
محاولات برتغالية
في الدقيقة 89، رفائيل لياو يرسل عرضية أرضية من الجهة اليمنى ولكن الدفاع الكوري يتصدى لها، ويحتسب الحكم 6 دقائق وقتًا بدلاً من ضائع.
هدف كوريا الجنوبية "90+1": كوريا الجنوبية 2-1 البرتغال .. #كأس_العالم #قطر2022 #VesteABandeira #FIFAWorldCup
#대한민국 #축구국가대표팀 #Qatar2022@selecaoportugal @theKFA #KORPOR pic.twitter.com/83gQOqy8qL
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022
وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، يضيف الكوري الجنوبي هوانج هي تشان، الهدف الثاني لمنتخب بلاده، بعدما انطلق سون بسرعته تجاه المرمى ومرر كرة بينية إلى هوانج هي تشان ليسدد هدف التأهل، وهو ما أصاب لاعبي أوروجواي على مقاعد البدلاء في لقاء غانا وأوروجواي بالصدمة، وهو ما وضح على ملامح لويس سواريز.
بكاء وصدمة لاعبي #الأوروغواي بعد تسجيل #كوريا هدف التقدم أمام #البرتغال#قطر2022 #كاس_العالم_قطر_2022 #قنوات_الكاس #Qatar2022 #FIFAWorldCup @GhanaBlackstars @ghanafaofficial @Uruguay @AUFoficial pic.twitter.com/5KD9BrJnl4
— قنوات الكاس (@alkasschannel) December 2, 2022