Icon

لا دمج لتطبيق توكلنا في توكلنا خدمات حاليًّا Icon سعود بن سلمان ينعى مفرج بن فيصل أبوثنين Icon تطبيق توكلنا يتيح تحديث البيانات الوظيفية للقطاع العام أو الخاص Icon خطيب المسجد النبوي: التزموا سلوك منهج الحق لحماية المجتمع Icon تقويم التعليم توضح آلية إعلان مواعيد نتائج الاختبارات الرقمية والورقية Icon الحج والعمرة: 4 مسارات رئيسة للتطوع في خدمة ضيوف الرحمن Icon مشاهد خلابة لتدفق سيل وادي سمعة شمال قلوة Icon مكافحة المخدرات تعلن فتح التسجيل للوظائف العسكرية على رتبة جندي Icon  المملكة تحتاج إلى إنشاء كيان مستقل يخدم صناعة قوتها الناعمة Icon بدء إيداع الضمان الاجتماعي شاملًا دعم الحقيبة المدرسية Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
الرياضة
كأس العالم
أوروجواي وغانا يودعان المونديال

كوريا الجنوبية تهزم البرتغال ويصعدان لثمن نهائي المونديال

2022-12-02 الساعة 8:14
كوريا الجنوبية تهزم البرتغال ويصعدان لثمن نهائي المونديال
المواطن – عاطف عبداللطيف

مواضيع ذات علاقة

انتهت مباراة منتخب البرتغال أمام كوريا الجنوبية، مساء اليوم الجمعة، بنتيجة 2-1، في المواجهة التي احتضنها استاد “المدينة التعليمية” ضمن مواجهات المرحلة الثالثة والأخيرة من دور المجموعات بكأس العالم قطر 2022، وبذلك يصعد منتخبا البرتغال كأول المجموعة وكوريا الجنوبية ثانيها، إلى دور الـ16، ويغادر أوروجواي وغانا منافسات المونديال، رغم انتهاء مواجهتهما على ملعب الجنوب بتفوق أوروجواي بثنائية دون رد.

هدف مبكر

وخلال الدقائق الأولى من اللقاء، تبادل لاعبو منتخب البرتغال تمريرات قصيرة في وسط الملعب ومحاولات لتسجيل هدف مبكر، الذي أحرزوه في الدقيقة السابعة عن طريق اللاعب ريكاردو هورتا، وجاء الهدف بعد عرضية أرضية من دالوت داخل منطقة الجزاء ليقابلها ريكاردو هورتا بتسديدة على يسار الحارس داخل الشباك.

هدف ملغى

ألغى حكم المباراة هدفًا لمنتخب كوريا الجنوبية بداعي التسلل في الدقيقة 17، ويمر وقت الشوط الأول حتى الدقيقة 25، وسط سجال على الكرة في وسط الملعب بين الفريقين.

وفي الدقيقة 23، عرضية برتغالية داخل منطقة الجزاء ولكن الدفاع الكوري يتدخل ويستخلص الكرة قبل أن تصل إلى كريستيانو رونالدو.

التعادل الكوري

أحرز المنتخب الكوري هدف التعادل عن طريق لاعبه وو- يونج جونج، في الدقيقة 27، بعد كرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقابلها يونج جوان كيم بتسديدة داخل الشباك البرتغالية.

وفي الدقيقة 30، يحتسب الحكم تسللًا على النجم كريستيانو رونالدو، فيما عمت المدرجات فرحة عارمة بين الجماهير بالتعادل الكوري.

تسديدة خطيرة

يسدد لاعب البرتغال عند الدقيقة 42، كرة صاروخية من خارج منطقة الجزاء ليتصدى لها الحارس ببراعة قبل أن يتابعها كريستيانو رونالدو برأسية ولكن مرت بجوار القائم الأيمن بقليل إلى خارج الملعب.

وبعدها بدقيقتين، فيتينيا يسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن تصل سهلة إلى أحضان الحارس الكوري.

الشوط الثاني

شهد نقلات قصيرة بين أقدام لاعبي البرتغال على حدود منطقة جزاء كوريا الجنوبية ومحاولات لاختراق الدفاع في أول 10 دقائق من الشوط، وفي الدقيقة 56، هيونج مين سون يسدد من داخل منطقة الجزاء ولكن الكرة تصطدم بالدفاع البرتغالي، ويحاول سون التسديد مجددًا عند الدقيقة 70 من داخل منقطة الجزاء ولكن تصطدم في جواو كانسيلو وتخرج إلى ضربة ركنية.

تبديلات

وفي الدقيقة 64، يخرج كريستيانو رونالدو وينزل أندريه سيلفا، ونزول رفائيل لياو، بدلا من روبين نافاس، في الدقيقة 65، وخروج جواو ماريو ونزول برناردو سيلفا في الدقيقة 81.
محاولات برتغالية

في الدقيقة 89، رفائيل لياو يرسل عرضية أرضية من الجهة اليمنى ولكن الدفاع الكوري يتصدى لها، ويحتسب الحكم 6 دقائق وقتًا بدلاً من ضائع.

تقدم كوري

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، يضيف الكوري الجنوبي هوانج هي تشان، الهدف الثاني لمنتخب بلاده، بعدما انطلق سون بسرعته تجاه المرمى ومرر كرة بينية إلى هوانج هي تشان ليسدد هدف التأهل، وهو ما أصاب لاعبي أوروجواي على مقاعد البدلاء في لقاء غانا وأوروجواي بالصدمة، وهو ما وضح على ملامح لويس سواريز.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...
السعودية اليوم

طرق الرياض زحام وتعطيل والسبب انتظار نجم...

السعودية اليوم
الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...
السوق

الإخبارية تطلق أحدث وأضخم برامجها الاقتصادية أسواق...

السوق
المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط
الرياضة

المحياني يعتذر لجماهير الأهلي بعد الهبوط

الرياضة
مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...
السعودية اليوم

مشهد جوي لجريان سيول وادي المحروق شرق...

السعودية اليوم
عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر
غرائب

عبارات مهينة لماسك على مبنى تويتر

غرائب
شهاب أخضر يضيء سماء جدة
السعودية اليوم

شهاب أخضر يضيء سماء جدة

السعودية اليوم
إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ
العالم

إيران تقصف شمال العراق بثلاثة صواريخ

العالم
الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022
الرياضة

الأخضر يواجه الأرجنتين اليوم بمونديال 2022

الرياضة