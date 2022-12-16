كوريا الشمالية تنجح في تطوير سلاح خارق

قالت كوريا الشمالية، اليوم الجمعة، إنها اختبرت بنجاح محركًا صاروخيًا يعمل بالوقود الصلب، وهو تطور يعزز قدرة نظام كيم جونغ أون على إطلاق صاروخ باليستي عابر للقارات (ICBM) بشكل أسرع وموثوق به في المستقبل.

وبحسب شبكة CNN الأمريكية، تم اختبار المحرك الصاروخي عالي الدفع الجديد في موقع أرضي لإطلاق الأقمار الصناعية شمال غرب بيونغ يانغ، وذلك وفقًا لتقرير صادر عن وكالة الأنباء المركزية الكورية الحكومية.

وأظهرت الصور التي نشرتها وسائل الإعلام الرسمية، الزعيم الكوري الشمالي أثناء حضوره الاختبار قائلة إنه يوفر ضمانًا لتطوير نظام سلاح استراتيجي من نوع جديد آخر.

وقال الخبراء إن هذا يمكن أن يكون صاروخًا جديدًا عابرًا للقارات، وعن ذلك، علق مدير برنامج شرق آسيا في مركز الدراسات، جيفري لويس قائلًا: هذه هي المرحلة الأولى من صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود الصلب.

الفرق بين صواريخ الوقود الصلب والسائل

وقال الأستاذ في جامعة إيها في سيول، ليف إريك إيزلي: تعد الصواريخ التي تعمل بالوقود الصلب أكثر استقرارًا من الصواريخ التي تعمل بالوقود السائل والتي اختبرتها كوريا الشمالية سابقًا في عمليات إطلاق الصواريخ البالستية العابرة للقارات.

وتابع: هذا يعني أن الصاروخ الباليستي عابر للقارات الذي يعمل بالوقود الصلب يمكن نقله بسهولة أكبر وإطلاقه أسرع من الصاروخ الذي يعمل بالوقود السائل.

وبسبب هذه العوامل، فإن الوقت المتاح لأي خصم للرد على صاروخ كوري شمالي باليستي عابر للقارات سيتم تقليصه.

وقال إيزلي: هذه التكنولوجيا تجعل القوات النووية لكوريا الشمالية أكثر تنوعًا وخطورة.

وتيرة قياسية

وكانت كوريا الشمالية تختبر صواريخها الباليستية بوتيرة سرعة قياسية، حيث أطلقت المقذوفات في 34 مناسبة حتى الآن هذا العام، وفقًا لإحصاء CNN.

وفي 18 نوفمبر، اختبرت بيونغ يانغ صاروخ هواسونغ -17، وهو صاروخ باليستي عابر للقارات يعمل بالوقود السائل ويمكنه الوصول إلى جميع أنحاء الولايات المتحدة.