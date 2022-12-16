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تم تسجيل قضية جنائية

كويتي يطلق النار على مركبة لم تفسح له الطريق

2022-12-16 الساعة 12:47
كويتي يطلق النار على مركبة لم تفسح له الطريق
المواطن - فريق التحرير

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وثق مقطع فيديو متداول، تعرض سيارة مواطن كويتي لإطلاق النار على الطريق الدائري بدولة الكويت.

 

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وبحسب تصريحات المواطن المتضرر، فقد قام قائد مركبة لاند كروزر بإطلاق رصاصتين على سيارته لأنه لم يفتح له الطريق، ليتوجه بعدها إلى مخفر شرطة سعد العبدالله لتسجيل قضية جنائية.

رصد مخالفات

وفي هذا السياق فقد قامت الإدارة العامة للمرور بالكويت بالتنويه إلى أن كاميرات السرعة الموضوعة على طريق 306، الذي يتجه من الوفرة إلى ميناء عبدالله، قامت بتسجيل نحو 22049 مخالفة تجاوز السرعة المحددة في أسبوعين فقط وذلك في الفترة ما بين 27 نوفمبر الماضي وحتى الثلاثاء الموافق 13 ديسمبر.

تحذير

وعلى صعيد متصل فقد قامت الإدارة العامة للمرور بتحذير كافة قائدي السيارات إلى أهمية الالتزام بالسرعات المحددة رسميًا على هذه الطرق من أجل الحفاظ على سلامتهم وكذلك الحفاظ على أرواح الآخرين.

وقد أشارت الإدارة العامة للمرور إلى أن السرعة التي تتخطى المعدل المنصوص عليه ينتج عنها الحوادث التي تكون سببًا في حدوث بإصابات جسيمة وأحيانًا تصل لخسارة الحياة.

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