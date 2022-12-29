Icon

النيابة: إلزام مواطن بإعادة 55 مليون ريال لجنايته على أنشطة السوق المالية Icon متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

حصاد اليوم
غرائب
وثقها فيديو حصد آلاف المشاهدات

كويتي يلقي الفيمتو على سيارة جارته لركنها أمام منزله!

2022-12-29 الساعة 2:35
كويتي يلقي الفيمتو على سيارة جارته لركنها أمام منزله!
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

وثق مقطع فيديو متداول في الكويت تضرر سيارة امرأة بعد إلقاء مشروب غازي ملون ( فيمتو) عليها .

وأوضحت شقيقة صاحبة السيارة أن أختها أوقفت سيارتها بالقرب من منزل الجيران، فقاموا بصب الفيمتو على سيارتها وأغلقوا الطريق أمامها.

قد يهمّك أيضاً
Img

مهرجان الرياض للألعاب ينطلق غدًا بأكثر من 30 ركنًا

Img

التشكيل الرسمي لديربي الرياض

آلاف المشاهدات

وبعد تداول مقطع الفيديو، حصد مئات الآلاف من المشاهدات، وتوالت التعليقات المنددة بتصرف الجيران.

وفي التعليقات قال الكاتب والصحفي، يوسف العتيبي، “مثل ما تبي الله يعاملك عامل خلقه.. والنبي كان يوصيه جبريل على الجار ما يصير تأذي الناس وتدعي الله تبيه (تريده) يوفقك! من الإحسان اللي الله يحبه تحسن للناس وتصبر عليهم!”.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن
وظائف

وظائف شاغرة بفروع شركة معادن

وظائف
ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب
العالم

ألمانيا تطهر الجيش بعد مؤامرة الانقلاب

العالم
سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق
السعودية اليوم

سماء غائمة وأمطار رعدية على 7 مناطق

السعودية اليوم
التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16
الرياضة

التشكيل الرسمي لمباراة هولندا وأمريكا بدور الـ16

الرياضة
المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...
أخبار رئيسية

المها العربي في محمية نيوم لأول مرة...

أخبار رئيسية
حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...
السعودية اليوم

حساب المواطن: 6 خطوات للإفصاح عن عوائد...

السعودية اليوم
الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة
مشاهير

الفاشينستا مروج الرحيلي في ورطة

مشاهير
الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...
السعودية اليوم

الزكاة تحدد ضوابط استيراد الأدوية والسماح بدخولها...

السعودية اليوم