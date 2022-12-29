كويتي يلقي الفيمتو على سيارة جارته لركنها أمام منزله!

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وثق مقطع فيديو متداول في الكويت تضرر سيارة امرأة بعد إلقاء مشروب غازي ملون ( فيمتو) عليها .
وأوضحت شقيقة صاحبة السيارة أن أختها أوقفت سيارتها بالقرب من منزل الجيران، فقاموا بصب الفيمتو على سيارتها وأغلقوا الطريق أمامها.
وبعد تداول مقطع الفيديو، حصد مئات الآلاف من المشاهدات، وتوالت التعليقات المنددة بتصرف الجيران.
وفي التعليقات قال الكاتب والصحفي، يوسف العتيبي، “مثل ما تبي الله يعاملك عامل خلقه.. والنبي كان يوصيه جبريل على الجار ما يصير تأذي الناس وتدعي الله تبيه (تريده) يوفقك! من الإحسان اللي الله يحبه تحسن للناس وتصبر عليهم!”.