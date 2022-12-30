كويتي ينتحل صفة رجل مباحث ويعتدي على فلبينية

أقدم مواطن كويتي على اختطاف فيلبينية في منطقة الفنطاس والاعتداء عليها بعد انتحاله لصفة رجال المباحث.

البلاغ المقدم

وبحسب البلاغ المقدم من الفلبينية ، قالت أنها تعرضت للخطف من شخص يرتدي الزي الوطني أخبرها أنه من رجال المباحث وطلب هويتها، ثم أوهمها بأنه أجرى اتصالاً بمقر عمله، وتبين أنها مطلوبة، ويجب أن تصعد معه في سيارته، وعندما امتثلت طار بها إلى ساحة ترابية في منطقة الفنطاس، وانهال عليها ضرباً وأجبرها على نزع ملابسها واعتدى عليها، وأنزلها في الساحة وهرب.

مشتبه به

وبحسب وسائل إعلام كويتية، فقد أحيلت القضية إلى المباحث للتحرى عن المتهم من خلال المواصفات التي أدلت بها المبلغة والاستعانة بأي كاميرات مراقبة قريبة من الموقع.

وفي سياق متصل، أفاد الإعلام الكويتي بأن لدى رجال المباحث أكثر من مشتبه في أمره، وإلقاء القبض على المتهم مسألة وقت، أحيلت المجني عليها إلى الطب الشرعي بأمر النيابة لرفع الآثار.