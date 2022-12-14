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تطبيق مصمم لإطلاق العنان للابتكار والإبداع

كيفية استخدام Freeform في التحديث الجديد من آبل 

2022-12-14 الساعة 3:34
كيفية استخدام Freeform في التحديث الجديد من آبل 
المواطن- ترجمة: منة الله أشرف

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أطلق التحديث الجديد من آبل تطبيق Freeform وبات متاحًا بدءًا من اليوم، وهو مضمن في أحدث إصدارات أنظمة التشغيل iOS و iPadOS و macOS.

ما هو تطبيق Freeform؟

يساعد Freeform المستخدمين على تنظيم المحتوى وتخطيطه بشكل مرئي على لوحة مرنة، مما يمنحهم القدرة على الرؤية والمشاركة والتعاون في مكان واحد دون القلق بشأن التخطيطات أو أحجام الصفحات.

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يمكن للمستخدمين إضافة مجموعة كبيرة من الملفات ومعاينتها بشكل مضمّن.

ويمكن تطبيق Freeform المستخدم من دعوة الآخرين للعمل معًا أثناء إجراء مكالمة FaceTime، ثم يتم تخزين المعلومات في iCloud ما يعني أن المعلومات سيتم مزامنتها بين الأجهزة المختلفة مثل آيفون وآي ماك.

إمكانات لا حصر لها في التحديث الجديد

وقال نائب رئيس تسويق المنتجات حول العالم في Apple، بوب بورشرز: يفتح Freeform إمكانات لا حصر لها لمستخدمي iPhone و iPad و Mac للتعاون من خلال اللوحة المرنة اللامتناهية ودعم تحميل مجموعة واسعة من الملفات مع تكامله مع iCloud.

وتابع: بذلك ينشأ Freeform مساحة مشتركة لتبادل الأفكار يمكن للمستخدمين أخذها في أي مكان.

ويقدم التطبيق مجموعة متنوعة من أنماط الفرشاة وخيارات الألوان لرسم الأفكار وإضافة التعليقات ورسم المخططات، ويمكن لمستخدمي iPhone و iPad الرسم في أي مكان على اللوحة بأصابعهم ويدعم Apple Pencil. 

وباستخدام خاصية Quick Look في التطبيق يمكن للمستخدمين معاينة المحتوى بنقرة مزدوجة دون مغادرة اللوحة، ويمكن تشغيل ملفات فيديو متعددة في نفس الوقت لإنشاء عرض ديناميكي.

كيفية استخدام Freeform في التحديث الجديد من آبل 

الأداة المثالية الجديدة

باختصار، تصف آبل تطبيق Freeform في التحديث الجديد بأنه الأداة المثالية لرسم الأفكار والمخططات والخرائط مع مساحة مشتركة للإبداع عند العمل في مشاريع جماعية أو حتى التخطيط لقضاء إجازة مع الأصدقاء.

ويُذكر أن التطبيق مجاني على أجهزة iPhone و iPad و Mac والتي تدعم أنظمة التشغيل iOS 16.2 أو iPadOS 16.2 أو macOS Ventura 13.1.

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