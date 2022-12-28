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أغلبها تنتهي في بحار

كيفية تكوين أبرز أودية الجزيرة العربية وسر الـ4 عصور

2022-12-28 الساعة 9:07
كيفية تكوين أبرز أودية الجزيرة العربية وسر الـ4 عصور
المواطن - فريق التحرير

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كشف خبير الأرصاد الجوية د. خالد الزعاق، بداية تكوين أبرز الأودية في الجزيرة العربية.

وأشار الزعاق، خلال برنامجه على قناة العربية، إلى أن الجزيرة العربية مر عليها عصر التجمد وعصر السافانا وعصر الأمطار الموسمية وعصر التصحر.

واستطرد: أنه خلال العصور المطيرة تكونت أعداد لا متناهية من الشعاب والأودية والتي كانت أنهارًا جارية، مشيرًا إلى أن وادي الرمة يصب في شط العرب ويصب وادي حنيفة في الخليج العربي.

عصر التصحر

وأضاف: في عصر التصحر تحولت تلك الأودية إلى مجارٍ خامدة تنهض في الحالات المطرية، بعضها ينهض في كل عام، وبعضها ينهض كل 11 سنة، وبعضها ينهض كل 70 سنة وفق دورة المطر.

وتابع: أغلب الأودية تنتهي في بحار مثل أودية سلطنة عمان واليمن ومرتفعات عسير والحجاز والبعض ينتهي في قاع محاط بالمرتفعات في كل الجوانب.

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