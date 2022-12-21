كيف تفرق بين العطر الأصلي والمقلد؟

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كشف أحد خبراء العطور، الفرق بين العطر الأصلي والعطر التقليدي أو المغشوش.
هل العطور الموجودة في السوق السعودي أصلية؟ ..
خبير العطور إبراهيم مساعد: هذه العوامل تدلك على الاختيار @Ibrahim3tor1 #برنامج_سيدتي #روتانا_خليجية pic.twitter.com/eqY46PAjkh
— برنامج سيدتي (@sayyidaty) December 21, 2022
وشدد إبراهيم مساعد، خبير عطور، في لقاء مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، على عدم شراء العطور المقلدة وعدم الاكتراث إلى سعره المخفض مقارنة بالأصلي، مشيرًا إلى أن الانخفاض في السعر يقابله انخفاض في الجودة.
وتابع: احرص أن تشتري دائمًا من مؤسسة أو شركة أو محل معروف، عشان تضمن أنك أخذت بضاعة أصلية ومخزنة بطريقة جيدة.
ونصح مساعد الناس بأن هناك معاملًا متوسطًا في السعر، بمعنى أنه مستحيل أن تجد عطرًا أصليًّا بسعر 50 ريالًا.
ولفت خبير العطور إلى أنه يمكن التفرقة بين العطر الأصلي والمغشوش بناء على المكان الذي نشتري منه، فالأماكن المعروفة لديهم ميزة وهي أن البضاعة تتجدد، لأن المحل متواصل مع الشركات التي تنتج العطور.