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تحذير من العطور المغشوشة

كيف تفرق بين العطر الأصلي والمقلد؟

2022-12-21 الساعة 8:25
كيف تفرق بين العطر الأصلي والمقلد؟
المواطن - فريق التحرير

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كشف أحد خبراء العطور، الفرق بين العطر الأصلي والعطر التقليدي أو المغشوش.

الفرق بين الأصلي والمقلد

وشدد إبراهيم مساعد، خبير عطور، في لقاء مع برنامج سيدتي على قناة روتانا خليجية، على عدم شراء العطور المقلدة وعدم الاكتراث إلى سعره المخفض مقارنة بالأصلي، مشيرًا إلى أن الانخفاض في السعر يقابله انخفاض في الجودة.

وتابع: احرص أن تشتري دائمًا من مؤسسة أو شركة أو محل معروف، عشان تضمن أنك أخذت بضاعة أصلية ومخزنة بطريقة جيدة.

متوسط السعر

ونصح مساعد الناس بأن هناك معاملًا متوسطًا في السعر، بمعنى أنه مستحيل أن تجد عطرًا أصليًّا بسعر 50 ريالًا.

التفرقة بين العطر الأصلي والمقلد

ولفت خبير العطور إلى أنه يمكن التفرقة بين العطر الأصلي والمغشوش بناء على المكان الذي نشتري منه، فالأماكن المعروفة لديهم ميزة وهي أن البضاعة تتجدد، لأن المحل متواصل مع الشركات التي تنتج العطور.

 

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