كيليان مبابي يتفوق على رونالدو وميسي

يُقدم النجم كيليان مبابي مستوى مميزًا مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، ليُحقق رقمًا قياسيًا في مسيرته.

تألق كيليان مبابي

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” بالأداء المميز الذي ظهر عليه كيليان مبابي مؤخرًا، موضحة أنه بهدفه الثاني في مرمى بولندا وصل إلى الهدف رقم 250 في مسيرته الاحترافية، وذلك خلال 360 مباراة.

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن كيليان مبابي وصل لهذه الحصيلة بأقل من 150 مباراة من البرتغالي كريستيانو رونالدو “510 لقاءات”، و19 مواجهة أقل من الأرجنتيني ليونيل ميسي “379 مباراة”.

ويتصدر مبابي صاحب الـ23 عامًا صدارة قائمة هدافي كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف، فيما نجح أكثر من لاعب في تسجيل 3 أهداف، ومنهم؛ ميسي، الإسباني ألفارو موراتا، البرازيلي ريتشالسون والإنجليزي ماركوس راشفورد.

فرنسا تواجه إنجلترا

وكان منتخب فرنسا الأول لكرة القدم قد نجح في تجاوز بولندا بنتيجة 3/1 ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، ليواجه إنجلترا، يوم السبت المقبل، في الدور ربع النهائي.