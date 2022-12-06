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بعد تسجيله لـ250 هدفًا

كيليان مبابي يتفوق على رونالدو وميسي

2022-12-06 الساعة 5:09
كيليان مبابي يتفوق على رونالدو وميسي
المواطن - الرياض

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يُقدم النجم كيليان مبابي مستوى مميزًا مع منتخب فرنسا الأول لكرة القدم في نهائيات كأس العالم 2022، ليُحقق رقمًا قياسيًا في مسيرته.

تألق كيليان مبابي

وأشادت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا” بالأداء المميز الذي ظهر عليه كيليان مبابي مؤخرًا، موضحة أنه بهدفه الثاني في مرمى بولندا وصل إلى الهدف رقم 250 في مسيرته الاحترافية، وذلك خلال 360 مباراة.

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كيليان مبابي
مبابي – المصدر @fifaworldcup_ar

وأضافت “أوبتا” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر”، أن كيليان مبابي وصل لهذه الحصيلة بأقل من 150 مباراة من البرتغالي كريستيانو رونالدو “510 لقاءات”، و19 مواجهة أقل من الأرجنتيني ليونيل ميسي “379 مباراة”.

ويتصدر مبابي صاحب الـ23 عامًا صدارة قائمة هدافي كأس العالم 2022 برصيد 5 أهداف، فيما نجح أكثر من لاعب في تسجيل 3 أهداف، ومنهم؛ ميسي، الإسباني ألفارو موراتا، البرازيلي ريتشالسون والإنجليزي ماركوس راشفورد.

كيليان مبابي
مبابي – المصدر @FrenchTeam

فرنسا تواجه إنجلترا

وكان منتخب فرنسا الأول لكرة القدم قد نجح في تجاوز بولندا بنتيجة 3/1 ضمن منافسات الدور ثمن النهائي من مونديال قطر 2022، ليواجه إنجلترا، يوم السبت المقبل، في الدور ربع النهائي.

منتخب فرنسا
لاعبو فرنسا – المصدر @fifaworldcup_ar

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