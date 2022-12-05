كيليان مبابي يدعم منتخب المغرب

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حرص الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي على دعم المنتخب المغربي، وذلك قبل مواجهة إسبانيا غدًا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.
وقام كيليان مبابي بزيارة بعثة أسود الأطلس بفندق الإقامة من أجل دعم ومساندة اللاعبين قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة، بحسب صحيفة ” هسبورت” المغربية.
وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وإسبانيا، الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا في دور الثمانية في الأسبوع المقبل.
وتُقام مباراة المغرب وإسبانيا مساء الغد في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية في قطر، وتُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 MAX , RAI 1 , TRT 1 HD, BEIN SPORTS HD 3 MAX, ALKASS EXTRA 1 HD , ALKASS EXTRA TWO HD.
وكان المنتخب المغربي تقابل مع المنتخب الإسباني في دور المجموعات في كأس العالم 2018 بروسيا، حيث انتهت المباراة بالتعادل بهدفين لكل فريق.
وسجل لـ منتخب المغرب في تلك المباراة كل من يوسف النصيري وخالد بو طيب، بينما سجل لمنتخب إسبانيا كل من إيسكو وإياغو إسباس.
يذكر أن منتخب المغرب تأهل لثمن نهائي مونديال قطر وهو متصدرًا المجموعة السادسة برصيد 7 نقاط بعد فوزين على بلجيكا وكندا وتعادل مع كرواتيا، بينما تأهلت إسبانيا لدور الـ16 محتلة المركز الثاني في المجموعة الخامسة برصيد 4 نقاط من فوز على كوستاريكا وتعادل مع ألمانيا وخسارة أمام اليابان.
وكانت مباريات دور الـ16 من المونديال بدأت أول أمس السبت، بفوز هولندا على أمريكا بثلاثية لهدف، وتأهل الأرجنتين لدور الثمانية على حساب أستراليا بنتيجة هدفين لهدف.
أما المنتخب الفرنسي فعبر لدور الثمانية بعد فوزه على بولندا بثلاثية لهدف، بينما تأهل منتخب إنجلترا لدور ربع النهائي بعد الفوز على السنغال بثلاثية دون رد، وفاز المنتخب الكرواتي على المنتخب الياباني بركلات الجزاء الترجيحية.