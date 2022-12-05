كيليان مبابي يدعم منتخب المغرب

حرص الفرنسي كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان والمنتخب الفرنسي على دعم المنتخب المغربي، وذلك قبل مواجهة إسبانيا غدًا في ثمن نهائي كأس العالم 2022 بقطر.

كيليان مبابي يدعم أسود الأطلس

وقام كيليان مبابي بزيارة بعثة أسود الأطلس بفندق الإقامة من أجل دعم ومساندة اللاعبين قبل مواجهة إسبانيا المرتقبة، بحسب صحيفة ” هسبورت” المغربية.

وسيواجه الفائز من مباراة المغرب وإسبانيا، الفائز من مباراة البرتغال وسويسرا في دور الثمانية في الأسبوع المقبل.

وتُقام مباراة المغرب وإسبانيا مساء الغد في تمام السادسة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب المدينة التعليمية في قطر، وتُنقل عبر قنوات BEIN SPORTS HD 1 MAX , RAI 1 , TRT 1 HD, BEIN SPORTS HD 3 MAX, ALKASS EXTRA 1 HD , ALKASS EXTRA TWO HD.