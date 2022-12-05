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أصحاب أرقام مميزة في تاريخ المونديال

كين وهندرسون وبيلينجهام وفودين يكتبون التاريخ للإنجليز

2022-12-05 الساعة 12:02
كين وهندرسون وبيلينجهام وفودين يكتبون التاريخ للإنجليز
المواطن - متابعة

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تأهل المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى دور الـ8 من كأس العالم 2022، بعد تفوقه على نظيره السنغالي، مساء أمس السبت، بنتيجة 3-0.

أرقام جديدة

وحظي نجوم المنتخب الإنجليزي في مباراتهم أمس السبت، أمام السنغال بالعديد من الأرقام الجديدة والمميزة في دور الـ16 بكأس العالم 2022.

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هاري كين - إنجلترا ضد السنغال

الملك كين

انفرد المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير برقم قياسي جديد كأفضل هداف تاريخي للمنتخب الإنجليزي في البطولات الكبرى، برصيد 11 هدف، (7 بكأس العالم، و4 في اليورو)، وبذلك تخطى رقم الأسطورة جاري لينيكر صاحب الـ10 أهداف.

هاري كين - إنجلترا ضد السنغال

جوردان هندرسون

أصبح الإنجليزي جوردان هندرسون نجم فريق ليفربول، ثاني أكبر لاعب يسجل لـ إنجلترا في كأس العالم، بعمر 32 عامًا و170 يومًا، ليأتي خلف توم فيني في 1958، ضد الاتحاد السوفييتي (36 عامًا و64 يومًا).

إنجلترا ضد السنغال

بيلينجهام

أصبح جود بيلينجهام ثاني مراهق يبدأ أساسيًا في مباراة بالأدوار الإقصائية لكأس العالم مع إنجلترا بـ19 عامًا و158 يومًا، بعد مايكل أوين (18 عامًا و198 يومًا) ضد الأرجنتين بمونديال 98.

فيل فودين

جاء فيل فودين (22 عامًا و190 يومًا) كثاني أصغر لاعب يقدم تمريرتين في مباراة خروج المغلوب في كأس العالم، بعد البرازيلي الظاهرة رونالدو ضد الدنمارك في عام 1998 (21 عامًا و284 يومًا).

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