كين وهندرسون وبيلينجهام وفودين يكتبون التاريخ للإنجليز

مليونيات الإبل تقود لاعب سلة أمريكي لمهرجان الملك عبدالعزيز بدء الحالة المطرية السابعة في 4 مناطق وزير الشؤون الإسلامية: منابر الجمعة كانت لمن لا منبر له المملكة ضمن أفضل أسواق السينما العالمية مسؤول في نيوم: الرؤية السعودية تجعل المستحيل ممكنًا أوبك بلس : خفض إنتاج النفط كان الإجراء الضروري والصحيح لاستقرار السوق منح وسام الملك عبدالعزيز لـ 100 مواطن ومواطنة لتبرعهم بأحد الأعضاء الرئيسة تسجيل 55 إصابة جديدة بكورونا وتعافي 41 نائبة وزير السياحة: أهداف 2030 السعودية تسير أسرع من المخطط له وظائف شاغرة لدى شركة أرامكو في عدة مجالات
تأهل المنتخب الإنجليزي الأول لكرة القدم إلى دور الـ8 من كأس العالم 2022، بعد تفوقه على نظيره السنغالي، مساء أمس السبت، بنتيجة 3-0.
وحظي نجوم المنتخب الإنجليزي في مباراتهم أمس السبت، أمام السنغال بالعديد من الأرقام الجديدة والمميزة في دور الـ16 بكأس العالم 2022.
انفرد المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام هوتسبير برقم قياسي جديد كأفضل هداف تاريخي للمنتخب الإنجليزي في البطولات الكبرى، برصيد 11 هدف، (7 بكأس العالم، و4 في اليورو)، وبذلك تخطى رقم الأسطورة جاري لينيكر صاحب الـ10 أهداف.
أصبح الإنجليزي جوردان هندرسون نجم فريق ليفربول، ثاني أكبر لاعب يسجل لـ إنجلترا في كأس العالم، بعمر 32 عامًا و170 يومًا، ليأتي خلف توم فيني في 1958، ضد الاتحاد السوفييتي (36 عامًا و64 يومًا).
أصبح جود بيلينجهام ثاني مراهق يبدأ أساسيًا في مباراة بالأدوار الإقصائية لكأس العالم مع إنجلترا بـ19 عامًا و158 يومًا، بعد مايكل أوين (18 عامًا و198 يومًا) ضد الأرجنتين بمونديال 98.
جاء فيل فودين (22 عامًا و190 يومًا) كثاني أصغر لاعب يقدم تمريرتين في مباراة خروج المغلوب في كأس العالم، بعد البرازيلي الظاهرة رونالدو ضد الدنمارك في عام 1998 (21 عامًا و284 يومًا).