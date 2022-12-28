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تسبب بنشوب حريق في مقصورة الركاب

لاب توب يجبر طائرة ألمانية على الهبوط الاضطراري بشيكاغو

2022-12-28 الساعة 12:46
لاب توب يجبر طائرة ألمانية على الهبوط الاضطراري بشيكاغو
المواطن - فريق التحرير

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هبطت طائرة تابعة لشركة لوفتهانزا الألمانية، اضطراريًّا في مطار أوهير في شيكاغو بعد أن اشتعلت النيران في حاسب محمول (لاب توب) مع أحد الركاب، حسبما أفادت شركة الطيران.

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حريق بمقصورة الركاب

وأفادت الشركة أن الهبوط الاضطراري في “أوهير” ليل أول أمس الاثنين، كان احترازيًّا بعد أن تسبب جهاز الحاسب الآلي المحمول الذي ارتفعت حرارته بشكل كبير؛ ما أدى إلى نشوب حريق صغير في مقصورة الركاب.

وذكرت محطة تلفزيونية محلية في شيكاغو، أن الحريق تم إخماده في الوقت الذي هبطت فيه الطائرة بأمان.

وأردفت لوفتهانزا في بيان أن الحادث لم يسفر عن إصابة أي من الركاب بأذى، غير أن اثنتين من مضيفات الرحلة تلقتا علاجًا بعد استنشاق الدخان عقب الهبوط غير المقرر.

كما أوضحت الشركة أن طاقمها الأرضي ساعد الركاب في إعادة حجز رحلات إلى وجهاتهم النهائية، معربة عن أسفها للإزعاج الذي حدث للركاب.

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