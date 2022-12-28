Icon

متعة وإثارة في مهرجان الرياض للألعاب و”المواطن” توثق بلقطات مميزة Icon نزاهة تباشر قضايا جنائية منها ضابطان وموظفون حصلوا على رشاوى بالآلاف Icon الثلوج تعانق جبال اللوز وتشكل وجهة سياحية لزواره Icon 4 حالات لصرف تعويض الدفعة الواحدة قبل بلوغ الستين Icon حفر الباطن تحت زخات المطر منذ الصباح Icon المملكة المصدر الموثوق والآمن لإمدادات الطاقة إلى العالم Icon فرق إنجاد تعثر على مفقودين بالقرب من مشذوبة بالرياض Icon تأجيل بداية الحصة الأولى إلى التاسعة صباحًا في مدارس تبوك Icon نائب أمير نجران يتفقد وحدات وآليات لواء الملك عبدالعزيز الآلي Icon بدء تصاريح المخيمات في أراضي الغطاء النباتي والمتنزهات Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية اليوم

أخبار أمنية

صوت المواطن

وظائف

الرياضة

كوبونات المواطن

السوق

حساب المواطن

العالم

المجتمع

الرياضة
العالم
حصاد اليوم
رسالة احتجاج للنظام الحاكم

لاعبة شطرنج إيرانية تنزع حجابها تضامنًا

2022-12-28 الساعة 8:36
لاعبة شطرنج إيرانية تنزع حجابها تضامنًا
المواطن - فريق التحرير

شاركت لاعبة شطرنج إيرانية في دورة دولية من دون ارتداء الحجاب، لتكون الأحدث من بين رياضيات إيرانيات عدة ظهرن في منافسات دون ارتداء الحجاب منذ بدء احتجاجات مناهضة للحكومة.

احتجاجات عارمة

وتشهد إيران احتجاجات عارمة منذ منتصف سبتمبر مناهضة للنظام الحاكم، إثر وفاة الشابة الكردية الإيرانية مهسا أميني (22 عاماً) أثناء احتجازها لدى شرطة الأخلاق، التي ألقت القبض عليها بسبب ملابسها.

قد يهمّك أيضاً
Img

نادي الطائي بحائل يعلن عن وظائف شاغرة

Img

توني كروس يعتزل كرة القدم صيف 2023

وذكرت صحيفتا “خبر وزرشي” و”اعتماد”، أمس الثلاثاء، أن سارة خادم نافست في بطولتي الشطرنج، الخاطف والسريع، التابعتين للاتحاد الدولي للشطرنج، والمقامتين في ألما أتا بكازاخستان دون ارتداء الحجاب. ونشرت الصحيفتان صوراً تظهر اللاعبة من دون حجاب خلال الدورة على ما يبدو، ونشرت “خبر وزرشي” صورة لها بالحجاب دون توضيح ما إذا كانت الصورة ملتقطة خلال الدورة نفسها أم لا.

منافسات عالمية

ولم تنشر خادم عبر صفحتها بموقع إنستجرام أي تعليق على الدورة أو التقارير.وخادم، المولودة في 1997 والمعروفة أيضاً بسارة سادات خادم الشريعة، هي المصنفة رقم 804 عالمياً، بحسب الموقع الإلكتروني للاتحاد الدولي للشطرنج. وأدرجها الموقع الإلكتروني الخاص بالدورة التي تقام بين 25 و30 من شهر ديسمبر الحالي، ضمن المشاركين في منافستي الشطرنج السريع والخاطف.

والاحتجاجات التي يشارك بها إيرانيون من أطياف المجتمع جميعها، هي أحد أجرأ التحديات التي تواجهها القيادة الإيرانية منذ ثورتها عام 1979.

وتلعب النساء فيها دوراً بارزاً، إذ يخلعن الحجاب وفي بعض الحالات يحرقنه، بينما تَشجّع المحتجون؛ بسبب ما يعتبرونه علامات على إظهار التأييد من رياضيين ورياضيات من إيران.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...
الرياضة

شاهد.. مشجع سعودي يتوقع بالهندية والإنجليزية فوز...

الرياضة
آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023
الرياضة

آلية قرعة كأس السوبر السعودي 2023

الرياضة
النصر يسعى لحسم صفقة رونالدو قبل الديربي
آخر الاخبار

النصر يسعى لحسم صفقة رونالدو قبل الديربي

آخر الاخبار
المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون...
السعودية اليوم

المسجد النبوي يستقبل أكثر من 20 مليون...

السعودية اليوم
ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...
حصاد اليوم

ضبط 18 مخالفًا بحوزتهم 25 مترًا من...

حصاد اليوم
عراك وصراخ بين راكبين على متن طائرة...
غرائب

عراك وصراخ بين راكبين على متن طائرة...

غرائب
بدء العد التنازلي لقرار Netflix بإنهاء مشاركة...
العالم

بدء العد التنازلي لقرار Netflix بإنهاء مشاركة...

العالم
جمل هائج يربك قائدي السيارات في الرياض
السعودية اليوم

جمل هائج يربك قائدي السيارات في الرياض

السعودية اليوم