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الأرجنتين تغلبت على أستراليا وعبرت لربع نهائي المونديال

لاعبو أستراليا يلتقطون الصور مع ميسي بعد الإقصاء

2022-12-05 الساعة 2:00
لاعبو أستراليا يلتقطون الصور مع ميسي بعد الإقصاء
المواطن - محمد سمعه

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عرض مقطع فيديو متداول، لاعبي منتخب أستراليا وهم ينتظرون النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لالتقاط صور تذكارية معه، بعد مباراة الأرجنتين وأستراليا أول أمس في ثمن نهائي كأس العالم قطر 2022.

ميسي يُرحب بطلب لاعبي أستراليا

وعرض الفيديو المتداول تصرف لاعبي أستراليا العفوي، حيث طلبوا التقاط صور مع النجم الأرجنتيني أثناء توجهه لغرفة خلع الملابس بعد المباراة، ووافق النجم الأرجنتيني على الفور والتقط الصور معهم.

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الأرجنتين ضد أستراليا

وخلال المباراة، نجح ميسي في فض اشتباك التعادل السلبي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء عند الدقيقة 32، لتشتعل المباراة بعد الهدف، بحثًا عن هز الشباك مجددًا في الدقائق المتبقية من الشوط الأول.

وحاول المنتخبان التسجيل، إلا أن اللاعبين أهدروا العديد من الفرص، بجانب التألق الدفاعي؛ لتنتهي أحداث الشوط الأول من مباراة الأرجنتين ضد أستراليا بتقدم التانغو بهدف نظيف.

ومع بداية الشوط الثاني، كاد منتخب أستراليا أن يُدرك التعادل من خطأ دفاعي قاتل عند الدقيقة 52، قبل أن يُشتت الحارس الكرة بعيدًا، ونجح جوليان ألفاريز في تعزيز تقدم التانغو بهدف ثانٍ عند الدقيقة 57 بعد مراوغته للحارس.

وانطلق ميسي وتلاعب بدفاع منتخب أستراليا، قبل أن يتم إبعاد الكرة عند الدقيقة 65، ونجح الكنغر في تقليص الفارق عند الدقيقة 77 بتسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء من كريج جودوين اصطدمت بالمدافع وهزت الشباك.

وتلاعب عزيز بيهيتش بالمدافعين، وكاد أن يسجل التعادل عند الدقيقة 80، إلا أنه سدد الكرة بعيدًا، واستمرت المحاولات، ولكن دون جدوى، لتنتهي المباراة بفوز منتخب الأرجنتين ضد أستراليا بنتيجة 2/ 1.

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