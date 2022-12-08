لاعبو النصر يختتمون معسكر أبو ظبي بتدريبات صباحية

اختتم لاعبو نادي النصر، صباح اليوم الخميس، معسكرهم الإعدادي والذي استمر 12 يومًا في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، وقبل لقاء ألميريا الإسباني، وديًا، المقرر له، غدًا الجمعة.

تدريبات صباحية

أجرى لاعبو العالمي تدريبات صباحية، اليوم الخميس، وطبقوا جوانب تكتيكية، والجري بسرعات مختلفة ضمن التدريبات وأجروا مناورة على كامل الملعب.

مباراة ألميريا

وتغادر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، أبو ظبي، إلى الرياض ظهر اليوم الخميس، استعدادًا لودية العالمي أمام ألميريا، والمقرر لها غدًا الجمعة.

ويتأهب فريق النصر لخوض مباراة ودية أمام فريق ألميريا الأسباني، على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالرياض.

ويستعد النصر لمواجهة الرائد يوم 15 ديسمبر الجاري قبل مواجهة العدالة في كأس الملك.

ويحتل النصر المركز الثاني في الدوري برصيد 19 نقطة، جمعها من 8 مباريات فاز في 6 وتعادل في واحدة كما خسر في أخرى.