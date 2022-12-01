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لاعب إنجلترا يترك المونديال فجأة لأسباب شخصية

2022-12-01 الساعة 12:56
لاعب إنجلترا يترك المونديال فجأة لأسباب شخصية
المواطن - متابعة

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غادر المدافع بن وايت غادر معسكر إنجلترا عائدًا إلى بلاده لأسباب شخصية، وفقًا لما أعلنه الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم في بيان أمس الأربعاء، مشيرًا إلى أنه من غير المتوقع عودته للمسابقة.

أسباب شخصية

من المعروف أن وايت، قلب الدفاع الذي أحيانًا يلعب في مركز الظهير الأيمن مع أرسنال متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز، قد انضم بشكل مفاجئ لتشكيلة إنجلترا في كأس العالم.

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وبحسب البيان، غاب وايت عن مران إنجلترا في آخر يومين، وقال الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم: إنه مريض.

لكنه في بيانه الجديد أكد أن اللاعب ترك الفريق لأسباب شخصية، وطلب الاتحاد من الجمهور احترام خصوصيته.

جدل

وتسبب البيان في إثارة الجدل بين جماهير المنتخب الإنجليزي، الذين تساءلوا عن المغادرة المفاجئة للاعب.

وانضم وايت، الذي خاض أربع مباريات دولية، إلى تشكيلة بلاده في بطولة أوروبا العام الماضي كبديل للاعب مصاب، لكنه لم يشارك.

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