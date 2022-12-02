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المنتخب الأرجنتيني احتل صدارة المجموعة الثالثة

لاعب الأرجنتين: الخسارة من السعودية حفزتنا لعبور ثمن نهائي المونديال

2022-12-02 الساعة 7:10
لاعب الأرجنتين: الخسارة من السعودية حفزتنا لعبور ثمن نهائي المونديال
المواطن - محمد سمعه

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يعتقد رودريجو دي بول لاعب منتخب الأرجنتين أن خسارة منتخب بلاده من منتخب السعودية في الجولة الأولى من دور المجموعات في كأس العالم 2022، كانت سببًا في تحفيز منتخب التانجو للعبور إلى دور الـ16.

وتحدث دي بول في تصريحات صحفية قائلًا: “الهزيمة أمام المنتخب السعودي حفزتنا من أجل الفوز في مباراتي بولندا والمكسيك، وهذا ما حدث فقد نجحنا في حصد 6 نقاط واعتلاء صدارة المجموعة”.

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منتخب الأرجنتين يواجه أستراليا

وأضاف دي بول: ” نعم الأمر كان مقلق بالنسبة لنا في البداية ولكننا نجحنا في استعادة زمام الأمور”.

منتخب الأرجنتين - كأس العالم قطر 2022

وسيواجه منتخب التانجو، نظيره الأسترالي في مباراة ثمن نهائي المونديال غدًا السبت في تمام العاشرة مساءً بتوقيت المملكة.

ويسعى منتخب التانجو للفوز بلقب كأس العالم للمرة الثالثة في تاريخه، بعد الفوز باللقب عامي 1978 و 1986.

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