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يريدون إبقاء الروس خارج أوروبا

لافروف: الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة

2022-12-01 الساعة 12:56
لافروف: الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة
المواطن - متابعة

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قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن حلف الناتو عاد إلى أولويات الحرب الباردة، وإنهم يريدون إبقاء الروس خارج أوروبا.

توازن المصالح

وأشار لافروف، خلال مؤتمر صحفي بشأن الأمن الأوروبي اليوم الخميس، إلى أن حلف الناتو يسعى لفرض هيمنته على جميع أنحاء العالم، موضحًا أن فكرة منظمة الأمن في أوروبا كقاعدة أمنية فقدت الثقة من حيث القرارات المتخذة منذ عام 1990.

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وأكد وزير الخارجية الروسي، أن الغرب لم يتخذ خطوة واحدة لوضع اتفاقيات دولية تهدف إلى تحقيق توازن المصالح في العالم.

تناقض أمريكي

ونوه إلى أن أمريكا انسحبت من معاهدة الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى ومن معاهدة السماء المفتوحة، ولم تعلق الدول الأوروبية على هذه الخطوات.

وشدد على أن الولايات المتحدة عملت دائمًا وفقًا لسياسة تقوم على الهيمنة على الاتحاد الأوروبي. وبين وزير الخارجية أن حلف الناتو يسعى للتوسع حتى إلى آسيا.

 

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